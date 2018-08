Daisy Osakue andrà agli Europei di atletica Ultime notizie | Lega porta uova in consiglio

Daisy Osakue parteciperà agli Europei - gli aggressori sono tre giovani italiani : uno è figlio di un consigliere del Pd : Daisy Osakue, la discobola azzurra colpita a un occhio da un uovo lanciato da una macchina con tre giovani a bordo a Moncalieri nella notte tra il 29 e il 30 luglio, potrà partecipare agli...

Daisy Osakue - discobola azzurra riceve l’ok dei medici : potrà andare agli Europei : Il controllo ha dato esito favorevole e i medici hanno dato l’ok: Daisy Osakue potrà partecipare agli Europei di Berlino. La discobola azzurra, che nella notte di domenica 29 luglio a Moncalieri era stata colpita a un occhio da un uovo lanciato da una macchina con a bordo tre giovani, è stata sottoposta questa mattina a una visita presso l’Istituto di medicina e Scienza dello Sport a Roma. Così è arrivata la buona notizia: la primatista ...

Daisy Osakue - identificati gli aggressori : 'Atto goliardico' - gli Europei sono a rischio : Tre giovani, autori di una 'bravata'. sono stati identificati in tal modo i responsabili dell'aggressione ai danni dell'atleta italiana Daisy Osakue, accaduto a Moncalieri nella notte tra tra il 29 ed il 30 luglio [VIDEO]. Nella circostanza, la discobola e pesista di origine nigeriana è stata bersaglio di lanci di uova ed è stata colpita in pieno ad un occhio, riportando un'abrasione ed un edema retinico post-traumatico. Nulla di estremamente ...

Daisy Osakue - Lorenzo Fontana propone di abrogare la legge Mancino : 'Scusa per accusare gli italiani' : Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana lancia la battaglia contro i reati di opinione, proponendo di abrogare la famigerata legge Mancino. Con un lungo post su Facebook, il leghista ricorda come ...

Gli aggressori di Daisy Osakue : «Il razzismo non c’entra» : «L’abbiamo fatto per gioco. Non sapevamo cosa fare. Lo giuro, il razzismo non c’entra nulla. Adesso vorrei solo chiedere scusa a Daisy». Gli autori del lancio di uova che la notte tra il 29 e il 30 luglio hanno colpito Daisy Osakue sulla tempia vicino all’occhio sinistro, causandole una lesione della cornea, sono tre ragazzi torinesi di 19 anni: Federico De Pascali, Fabio Montalbetti, e Matteo Piovano. A causa del loro gesto, la ...

