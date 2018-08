Dacia - Festeggia i suoi primi cinquantanni - FOTO GALLERY

quattroruote

(Di venerdì 3 agosto 2018) Sono passati 50 anni dalla presentazione del primo modello. E la Casa rumena ha molto dare. Ma la sua storia, in realtà, comincia molto prima del 3 agosto 1968.Allinizio fu lo stabilimento. Le costruzione di quella che è ancora la fabbrica principale dellecomincia nel 1943, nelle campagne rumene attorno a Pitesti, a nord-ovest di Bucarest. Limpianto è destinato alla produzione di motori e equipaggiamenti aeronautici. Magazzino per munizioni fino al 1949, le strutture sono riconvertite in officine di riparazione per locomotive. Dal 1952, si passa allassemblaggio di componenti per camion e trattori.Intervento dautorità. Nel 1965, il governo rumeno decide che il Paese ha bisogno di unindustria automobilistica e si rivolge allestero per ottenere una licenza di produzione, visto lassoluta mancanza di esperienza nel settore. A vincere la commessa è la Renault, che al ...