Da un lato all' altro della strada allagata in canotto Il video virale fa il giro della

Aquarius - diario di bordo – Installato un nuovo container frigorifero per i cadaveri : “Aumentate probabilità di morti in mare” : Mentre il sole scompare all’orizzonte, alle spalle dell’Aquarius, e le prime luci delle stelle compaiono in cielo, la vita a bordo comincia lentamente a rallentare. Da un lato la Sardegna e Carbonia, dall’altro il mare calmo, blu e denso. Dopo la partenza mercoledì da Marsiglia si comincia a fare conoscenza della nave e dei suoi equilibri. Il primo giorno di navigazione inizia – e così sarà per tutta la durata del viaggio – con un ...

L’ultimo abbraccio alle figlie di Jarrod Lyle - campione di golf e malato terminale : L'uomo ha immortalato l'ultimo abbraccio alle figlie e pubblicato lo scatto sui social network. Presto verrà accompagnato a casa, dove trascorrerà i suoi ultimi giorni di vita.Continua a leggere

Musei - dalla scelta del giorno al contrasto degli speculatori : lo stop alle domeniche gratis di Bonisoli piace ai direttori : Meno problemi di “sicurezza“, maggiore “flessibilità” nella scelta di giorno e fasce orarie, contrasto ai tour operator truffaldini che speculano sui biglietti. La svolta del ministro della Cultura Alberto Bonisoli – che ieri ha spiazzato l’opposizione annunciano lo stop alle domeniche gratis nei Musei – sembra piacere ai direttori delle gallerie d’arte. “Elimineremo le domeniche gratuite. ...

Svelato il mistero della Gioconda : “La Monna Lisa era napoletana - il paesaggio alle sue spalle lombardo” : Secondo una recente ricerca dell'esperto d'arte Luca Tomio, la Monna Lisa ritratta nel celebre dipinto di Leonardo da Vinci sarebbe Isabella d'Aragona, nipote del re di Napoli. Sullo sfondo del ritratto, invece, la Gioconda sarebbe stata ritratta nel tipico paesaggio montagnoso delle Prealpi lombarde.Continua a leggere

Timeless cancellato ufficialmente - ma NBC ordina due episodi conclusivi per dire addio alla serie : Ora è ufficiale, Timeless cancellato: niente terza stagione per lo show sui viaggi nel tempo. La NBC, però, ha deciso di fare un ultimo regalo ai fan appassionati, che per mesi si sono battuti senza successo sui social, chiedendo il rinnovo della serie. Il network del pavone ha infatti ordinato due episodi conclusivi che daranno l'addio allo show, cancellato dopo il grosso cliffhanger della seconda stagione. Il co-showrunner Eric Kripke ha ...

“Battiato è gravemente malato”. Choc nel mondo della musica : cosa ha il cantautore. Lontano dalle scene per 8 mesi e un grande silenzio : ora arriva la verità : Tutto all’improvviso si è fatto oceano di silenzio capace di stordire per il rumore assordante che produce, e fa gelare il cuore. Un silenzio che a molti non era sembrato affatto di buon auspicio, mentre altri avrebbero voluto recasse sulle sue ali una rassicurante certezza. Ora l’ultimo capitolo, rilanciato da L’Urlo: l’artista e poeta Franco Battiato, 73 anni, pare sia affetto da morbo di Alzheimer. A dare a intendere della ...

Clamoroso Juventus - ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo : operazione “suicida” con il Milan - la follia di Marotta rischia di rovinare i piani ad Allegri : Clamoroso in casa Juventus, ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo. I bianconeri avevano iniziato la campagna di rafforzamento con il botto, gli acquisti di Cancelo, Emre Can, Perin e soprattutto Cristiano Ronaldo avevano entusiasmato i tifosi della Juventus, la squadra di Allegri era (e continua ad esserlo nonostante le ultime operazioni) la netta favorita anche per vincere la Champions League ma adesso la situazione sembra ...

Diario di bordo dalla Open Arms. Così una nave italiana ha violato il diritto internazionale : 26 luglioIntorno alle 12 chi sta di guardia avvista qualcosa in mare. La prima impressione è quella che si tratti di un corpo. Scendiamo con un gommone. Vado anche io. Per fortuna è un falso allarme. Quello che avevano visto galleggiare era la carcassa di una pecora. Quando sulle navi che le trasportano qualcuna si ammala, non è infrequente che venga buttata in mare. Tiriamo un sospiro di sollievo.A quel punto con uno dei ...

El Shaarawy : “ho parlato con la società e penso di restare alla Roma” : “Ci stiamo allenando, siamo solo all’inizio ma c’è grande entusiasmo. In una grande squadra c’è concorrenza, questo è normale e non è mai stato un problema per me. E’ il nostro lavoro, cerchiamo sempre di dare il massimo. Io penso di non muovermi da Roma perché qui sto bene, ho parlato con la società e col mister e sono sereno. So quello che vuole il club da me e viceversa”. L’attaccante della ...

“È volato giù”. Tir piomba dall’alto su una strada : cosa è successo. Choc sull’autostrada italiana : immagini spaventose : Un incidente pazzesco e “spettacolare” che per fortuna si è svolto senza gravi conseguenze. È accaduto tutto intorno alle 8.15 sull’autostrada A10 Genova-Savona, uno dei tratti più pericolosi e dove si registrano molti incidenti. Poco prima di Albissola Marina, in direzione Genova, l’autista di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante che ha sfondato le barriere ed è finito in un scarpata. Il camion è precipitato su una ...

Svelato l’ingaggio di Roger Federer alla Hopman Cup : lo svizzero pagato più che in finale a Wimbledon! : Ingaggio super per Roger Federer alla Hopman Cup: il campione svizzero dovrebbe percepire ben 1.4 milioni di dollari per parteciare al torneo d’esibizione La Hopman Cup è uno dei tornei d’esibizione più amati dei fan. La sua organizzazione che permette alle coppie di diverse nazionali di sfidarsi fra di esse, consente di vedere particolari abbinamenti che nel tennis di tutti i giorni sarebbe difficile incontrare. Nel calendario ...