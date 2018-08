Da mamma a “nonna” in un attimo | Alice Campello annuncia la nascita dei cuccioli della

sportfair

: RT @BarbaraBogliolo: #ancoraVoglia di cadute dagli alberi, di ginocchia sbucciate, di mia nonna che prima di consegnarmi a mia mamma mi lav… - UnTemaAlGiorno : RT @BarbaraBogliolo: #ancoraVoglia di cadute dagli alberi, di ginocchia sbucciate, di mia nonna che prima di consegnarmi a mia mamma mi lav… - BarbaraBogliolo : #ancoraVoglia di cadute dagli alberi, di ginocchia sbucciate, di mia nonna che prima di consegnarmi a mia mamma mi… - Maurizi06176831 : RT @lorenza1961: Mia mamma ha lavorato e la nonna ha pensato a me, io ho lavorato e mia mamma ha pensato alle mie figlie, mia nipote deve a… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Dopo ladi Alessandro e Leonardo, in casa Morata-arriva di nuovo la cicogna: la cagnolina Nella ha partoritosolo qualche giorno fa è diventatadi Alessandro e Leonardo. Per la bella moglie di Alvaro Morata e per il calciatore però le sorprese non sono finite. Una volta tornati a casa dall’ospedale anche la cagnolina Nella ha partorito, facendo diventare ‘nonna’ la fashion blogger. “Non ho fatto a tempo a diventareche Nella mi ha già fatto diventare nonna“, ha scritto la veneziana su Instagram mostrandosi accanto ad uno dei microscopici. Le gioie in casa Morata-in questo periodo insomma non mancano. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO <<