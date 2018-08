Da Kakà a Sheva passando per Cannavaro e Trapattoni | i grandi ritorni come Bonucci spesso

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 agosto 2018) 368 giorni. Questa la durata dell’esperienza di Leonardoal Milan. Sbarcato sotto la Madonnina, un anno fa,il salvatore della patria, il difensore di Viterbo, dopo una stagione caratterizzata da più bassi che alti, ha deciso di fare marcia indietro e tornare alla Juventus, con la quale è diventato grande e ha arricchito la sua bacheca con 6 scudetti e 3 Coppe Italia. Con il mondo rossonero non si è mai ambientato completamente, nonostante la fascia di capitano affidatagli dal duo Fassone-Mirabellisimbolo di un nuovo ciclo. Nel frattempo la Juventus ha dimostrato di poter vincere anche senzae i tifosi, delusi dal suo comportamento, non hanno gradito il suo ritorno in bianconero. E lo hanno fatto capire in maniera chiara non riservando alcun bagno di folla al giocatore nel suo sbarco bis a Torino.dovrà quindi impegnarsi per cercare di ...