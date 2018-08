Da Fitzcarraldo a Mephisto di Szabò | ecco i film che mossero il

ilgiornale

(Di venerdì 3 agosto 2018) Terzo atto di un ciclo cominciato quasi quarant'anni fa (Ecce Alien è del 1982) e di cui un primo bilancio è stato fatto all'inizio del nuovo millennio (A schermo spento, 2006), Piombo, sogni e celluloide di Giuseppe Del Ninno (Oaks editrice, pagg. 178, euro 16) è anche la conferma di come il cinema possa essere specchio e sfera di cristallo, riflesso più o meno fedele della società e insieme sua interpretazione, in avanti e all'indietro, proiettata verso un ipotetico futuro, ancorata a un realistico passato, o, più semplicemente, fermo-immagine di un eterno presente, senza tempo e quindi senza storia.Il sottotitolo del libro, "Gli anni Settanta, Ottanta e Novanta al cinema", non deve trarre in inganno. Non siamo di fronte alla classica e più o meno riuscita antologia critica con cui periodicamente si archiviano cinematograficamente i decenni. Il progetto è più ambizioso: "Fornire al ...