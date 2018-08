D-Heart | l’elettrocardiogramma me lo faccio da sola

vanityfair

(Di venerdì 3 agosto 2018) Le prime tre patologie causa di morte in Italia, secondo il rapporto Istat del 2017, hanno un minimo comune denominatore: sono tutte legate al cuore. Nei pazienti affetti da patologie cardiovascolari il monitoraggio e la diagnosi tempestiva di qualche malfunzionamento del sistema è cruciale. Ma per vari motivi non sempre è possibile recarsi in ospedale o in un centro specialistico per effettuare esami diagnositici. Basta pensare, ad esempio, ai pazienti afflitti da difficoltà motorie. LEGGI ANCHEWorldDay 2017: prendetevi cura del vostro cuore Un problema significativo, che grazie all’evoluzione tecnologica potrebbe diventarlo meno. Una proposta interessante e innovativa è D-, il primo elettrocardiografo portatile di livello ospedaliero utilizzabile ovunque e da chiunque grazie al proprio smartphone. In pochi minuti si ottiene un elettrocardiogramma dalla qualità ...