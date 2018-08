: Cuneo, scossa sismica di magnitudo 3 - TelevideoRai101 : Cuneo, scossa sismica di magnitudo 3 - MARCOMETEOROMA : 03/08/18--ore 03.22 Piemonte---prov.Cuneo Alpi Cozie: Scossa M.3,0 con epicentro nei pressi di ELVA- Profondità poco più di 20 Km. -

Unadi terremoto dipari a 3 è stata registrata stamane in provincia di. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato l'epicentro in prossimità dei comuni di Elva, Casteldelfino e Bellino. Ipocentro a una profondità di 22 chilometri. Non vi sono notizie di danni a persone o cose.(Di venerdì 3 agosto 2018)