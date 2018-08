Cultura | nuovo allestimento per museo archeologico Aquileia

Di Pillo : nuovo assessore Sport - Cultura e Giovani è Denicolò : Di Pillo : Ripongo in lei tutta la mia stima e tutta la mia fiducia Roma – Di seguito le parole riportate su Facebook da Giuliana Di Pillo , presidente del Municipio X. “Oggi ho firmato l’ordinanza per assegnare le deleghe allo Sport , alla Cultura , alle Politiche Giovani li e Grandi Eventi a Silvana Denicolò . Persona professionale e competente con un passato di consigliere regionale del Lazio con il Movimento 5 Stelle. Ripongo in ...

Un nuovo pensiero critico per la Cultura progressista : tra organizzazione del lavoro e governo del territorio : Per gli storici blocchi di destra e sinistra le elezioni politiche del 4 marzo hanno confermato gli importanti cambiamenti intravisti nelle prodromiche elezioni del 2013.Nel campo conservatore sembra oramai al termine la capacità egemonica di Silvio Berlusconi, la cui proposta liberista e insieme corporativa era risultata prevalente sin dal 1994; sull'altro versante, appare esaurito l'impianto politico alla base dell'Ulivo, prima, e del ...

Stadio Ezio Scida - il nuovo Ministro ai beni Culturali - Alberto Bonisoli - non concede la proroga : Le delusioni nella città di Crotone non arrivano mai da soli. Non bastava l’amarezza dell’immeritata retrocessione in serie B, ancora