Cubomedusa | cos’è | dove vive e cosa fare se ti punge la terribile vespa di mare

(Di venerdì 3 agosto 2018) Piccola, potenzialmente letale e dal nome insolito: si tratta della, ovvero uno degli animali ritenuti più pericolosi al mondo. La tipologia da cui stare maggiormente alla larga è quella che si trova nelle acque tropicali, in particolare quelle dell’Australia settentrionale e del bacino che comprende l’Oceano Indiano e l’Oceano Pacifico. In particolare Filippine, Malesia, India, Thailandia, Hawaii e Papua Nuova Guinea. È presente anche nelAdriatico, ma non è così pericolosa come quelle che si trovano al di fuori del Mediterraneo. Le sue dimensioni sono piuttosto piccole, inoltre è trasparente quindi è difficile notarla. Ha anche quattro tentacoli di una decina di centimetri e le sue punture sono urticanti. Il nome tecnico è Carybdea marsupialis e fa parte del gruppo dei cubozoi il medesimo delle vespe di. Quest’ultime sono meduse killer che si trovano nei ...