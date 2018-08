Crotone | il medico comunica la morte di un paziente e i parenti lo picchiano | denunciate

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 agosto 2018) Era andato are ladi unai suoi, e si è ritrovato con un trauma cranico e addominale. È capitato a Francesco Bossio unanestesista dell’ospedale San Giovanni di, il quale è stato picchiato dai familiari del ricoverato, dopo aver dato loro la notizia del decesso di un 33enne di Rosarno, Reggio Calabria. Il sanitario adesso si trova nel reparto Chirurgia dello stesso nosocomio dove lavora. Bossio, in servizio nel reparto Rianimazione dell’ospedale civile di, è stato malmenato da due donne, familiari del giovane, che lo hanno colpito scagliandosi anche contro gli infermieri accorsi. Ledel ragazzo deceduto sono statein stato di libertà con l’accusa di lesioni in concorso, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio dagli agenti della polizia intervenuti per porre fine al pestaggio. “Questo ...