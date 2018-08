Cristiano Ronaldo chiude con il passato | il gesto social ‘contro’ il Real Madrid è

Calciomercato - anche la Sampdoria ha il suo Ronaldo : annuncio in stile Cristiano : Potere dei social e, soprattutto, potere di un nome così evocativo sfruttato nel mondo giusto. Sampdoria, chi è Ronaldo Vieira? Al di là del nome, sicuramente impegnativo, la Sampdoria si è ...

Juventus - i tifosi pazzi di Cristiano Ronaldo : autografi e selfie alla Continassa : I tifosi della Juventus hanno letteralmente perso la testa per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è considerato il miglior giocatore del mondo, insieme a Lionel Messi, ha vinto tutto in carriera: da cinque palloni d'Oro, a cinque Champions League, passando per campionati in Inghilterra e Spagna, fino ad arrivare a Supercoppe Europee, ...

Quanto costa diventare vicini di casa di Cristiano Ronaldo - Morandi o dei Ferragnez : Quanto costa vivere vicino ai vip? Se lo è chiesto Immobiliare.it che ha provato a valutare il mercato delle case caratterizzato dalla presenza di personaggi come la coppia Ferragni – Fedez, ma anche Cristiano Ronaldo o Gianni Morandi. In fondo che ci sia molto interesse su dove abitano i personaggi famosi è dimostrato dal tour virtuale che sui social hanno postato i futuri sposi Ferragnez. Il giro d’Italia dei quartieri delle celebrità ...

Chievo-Juventus - sale la febbre per Cristiano Ronaldo : il Bentegodi ‘corre’ veloce verso il sold-out : Nel primo giorno di vendita dei tagliandi per Chievo-Juventus, si è registrata un’affluenza record con oltre dodici mila biglietti venduti Il Bentegodi di Verona sarà il primo stadio ad ospitare in serie A Cristiano Ronaldo, che esordirà con la Juventus contro il Chievo. Prevedibile il sold-out dopo l’affluenza record registrata nel primo giorno di vendita, nel corso del quale sono stati staccati ben 12814 tagliandi. In casa ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non basta : adesso serve un altro colpo dopo la follia con il Milan : La Juventus aveva iniziato la campagna di rafforzamento veramente alla grande, Emre Can, Perin, Cancelo e Cristiano Ronaldo colpi da sogno ed in grande di entusiasmare tutte le tifoserie e come è stato anche per i supporter bianconeri. Fino agli ultimi deliranti giorni ed alla trattativa portata avanti con il Milan e che oggi ha avuto l’epilogo. --Bonucci torna alla Juventus, niente da dire, torna uno dei migliori difensori al mondo ma ...

Tra i segreti di Cristiano Ronaldo un macchinario della Nasa dal valore di 2 milioni di euro : con CR7 a Torino ‘no gravity’ : Cristiano Ronaldo si allenerà a Torino con un macchinario della Nasa dal valore di 2 milioni di euro: CR7 porta da Madrid ‘no gravity’ Un macchinario di ultima generazione che permette di allenarsi senza gravità: è questo ciò che Cristiano Ronaldo ha portato da Madrid a Torino per mantenersi in forma. ‘No gravity’, questo è il nome dell’attrezzo della Nasa portato nel capoluogo torinese da CR7, costa 2 milioni ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e Dybala - prove di intesa alla Continassa : TORINO - prove di intesa, alla Continassa, tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. I due attaccanti, che si stanno allenando a Torino, compaiono insieme in un video - destinato a diventare virale - ...

Effetto Cristiano Ronaldo : a luglio nessuno come la Juve su Youtube : luglio da record per la Juve. Ma niente caldo e niente afa tipica dell'estate, bensì... CR7 . Il suo arrivo ha scosso il mondo della Serie A: magliette con la 7 polverizzate in poche ore, prezzi dei biglietti aumentati per il suo esordio al Bentegodi contro il Chievo. Di tutto. Chiamatelo Effetto CR7, dal bilancio al ...

La nuova casa di Cristiano Ronaldo a Torino : Adesso che Cristiano Ronaldo è finalmente a Torino, dove ha ricevuto una accoglienza da superstar, sappiamo anche dove vive. Il neogiocatore della Juventus ela fidanzata Giorgina Rodriguez, dopo aver scartato una lussuosa villa a La Mandria dallo stile troppo classico per i loro standard, hanno scelto una doppia casa iper moderna e in zona centrale, alle spalle della Gran Madre. Poco distante dalle abitazioni di Luciana Littizzetto (chissà se ...

Mourinho : 'Cristiano Ronaldo? Real più grande di qualsiasi calciatore' : MIAMI, STATI UNITI, - ' Tutti sanno chi e' Cristiano Ronaldo, ma tutti sanno che club e' il Real Madrid. E' ovvio che un giocatore come CR7 manchi, ma il Real e' piu' grande di qualsiasi calciatore '. ...

Juventus - gli attaccanti di Andrea Agnelli : da Krasic a Cristiano Ronaldo : 19 maggio 2010. Andrea Agnelli è il nuovo presidente della Juventus. Obiettivo? Riportare al top la Vecchia Signora, in Italia e in Europa. 31 luglio 2018. Cristiano Ronaldo, neoacquisto bianconero ...

Cristiano Ronaldo è il calciatore migliore al mondo? Katia Aveiro non ha dubbi : “a Torino gioca il più forte” : Cristiano Ronaldo è il più forte del mondo? La sorella non ha dubbi e pubblica un post che è una frecciatina ai colleghi di CR7 La questione calcistica sul fatto se Cristiano Ronaldo sia o no il più forte calciatore del mondo ha raccolto pareri da chiunque ed ha fatto crescere l’antagonismo tra CR7 e Leo Messi. Come dimenticare l’ultima provocazione ai Mondiali di Russia 2018 ad opera del portoghese ai danni ...

La proposta del Prof : 'Cristiano Ronaldo va insegnato a scuola' : Ecco, anche i grandi eventi, come le Olimpiadi per esempio, hanno la loro attinenza storica, politica ed economica e possono aprire orizzonti vasti e inesplorati per tutti gli indirizzi scolastici e ...

Calciomercato Juventus - ‘Bonucci è un amico - per Cristiano Ronaldo non ci credevo’ : le parole di Chiellini : Giorgio Chiellini ha rilasciato un’intervista a ESPN, in occasione della tourneé americana della Juventus. Il neo capitano della formazione allenata da Massimiliano Allegri ha parlato (o meglio ha solo ‘sfiorato’) l’argomento clou di questi giorni di Calciomercato, ovvero il possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus. Bonucci alla Juventus? Chiellini risponde: ‘Siamo amici, lo sono anche le nostre ...