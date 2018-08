Credito sportivo e Fisi per Cortina 2021 : "E' una data storica per il mondo degli sport invernali - dice il presidente della Fisi, Roda - in particolare per chi opera sul territorio. D'ora in avanti si avrà la possibilità di ottenere un ...

Credito sportivo e Fisi per Cortina 2021 : "E' una data storica per il mondo degli sport invernali - dice il presidente della Fisi, Roda - in particolare per chi opera sul territorio. D'ora in avanti si avrà la possibilità di ottenere un ...

Credito sportivo e Fisi per Cortina 2021 : "E' una data storica per il mondo degli sport invernali - dice il presidente della Fisi, Roda - in particolare per chi opera sul territorio. D'ora in avanti si avrà la possibilità di ottenere un ...

Accordo Credito sportivo-Tor Vergata : L'investimento che oggi viene siglato è parte di un percorso avviato negli anni mirato alla costruzione di una università positiva: lo sport resta un grande veicolo di integrazione, di penetrazione ...