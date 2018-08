Costiera | scontro in mare tra gommone e barca in legno | un ferito

Migranti - barcone verso la costa della Sicilia. Scontro con Malta. Salvini : «I nostri porti sono chiusi».Alla Guardia Costiera l'ordine di non intervenire : Superata Lampedusa e Linosa, il barcone di legno con 450 Migranti a bordo fa rotta nella notte di venerdì verso la costa meridionale della Sicilia, come riferiscono molti pescatori delle...

Barcone a 20 miglia da Lampedusa Alla Guardia Costiera l'ordine di non intervenire. Scontro con Malta : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo Barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?', è quanto ...