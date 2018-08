Cosmetici & followers Ecco come Kylie Jenner è diventata la miliardaria più giovane

ilgiornale

(Di venerdì 3 agosto 2018) Sulle copertine delle riviste di gossip è sempre bella, elegantissima ed impeccabilmente truccata; spesso appare con il compagno, il rapper e produttore discografico di colore Travis Scott. Una coppia di successo,un'icona per siti e giornali di costume americani. Manon è solo una presenza glamour: a 21 anni (per la precisione li compirà tra pochi giorni, il 10 agosto) sta per conquistare il record di piùin dollari della storia.Nemmeno il creatore di Facebook Mark Zuckerberg era arrivato a tanto: per raggiungere un patrimonio di mille milioni aveva dovuto aspettare le 23 primavere.lo ha battuto in soli tre anni di attività, grazie a un'azienda di, senza troppa voli di fantasia si chiama "Cosmetics", che è giàun caso di scuola nel mondo business, la dimostrazione che oggi non solo la fama, ma anche i fatturati ...