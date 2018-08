Cos' è il razzismo secondo Diego Fusaro 

Conte : no alla psi Cos i razzismo - non coltiviamo l'odio : "No alla psicosi che dove c'è una persona nera c'è razzismo . Noi non coltiviamo l'odio e io lo contrasterò con tutte le mie forze". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa all'ambasciata a Washington, aggiungendo che "chi pensa che Salvini sia razzista si sbaglia di grosso". Il premier chiama Daisy Osakue "Ho avuto una chiamata con ...

Clamoroso caso di razzismo in Russia - i tifosi non vogliono in difensore nero : la Torpedo Mosca Costretta a non tesserarlo : Incredibile caso di razzismo in Russia: la Torpedo Mosca costretta annullare il tesseramento di Erving Botaka, difensore russo di origini congolesi, a causa delle proteste dei tifosi “Abbiamo il nero solo nei colori sociali, ma solo bianchi in squadra”, il duro comunicato del gruppo ultras ‘Zapad’ non lascia spazio ad alcun dubbio: alla Torpedo Mosca giocano solo giocatori bianchi. È questo l’incipit di un ...