Corteo Storico Madama Margarita D' Austria

Frassinoro - domenica 29 luglio il Corteo Storico della 'Settimana Matildica' : ... come sempre, la figura della contessa e la potente abbazia benedettina di Frassinoro da lei fondata nel 1071 che viene ricordata con rievocazioni, animazioni medievali, spettacoli e incontri ...

Corteo Storico nel ricordo di Sergio Riccetti : Lo squillo delle chiarire del Corteo Storico ha salutato il grande Sergio Riccetti . E' stata dedicata alla memoria di una delle figure simbolo la sfilata del Corteo Storico di Orvieto che è andata in ...

Palio. È Ginevra Liverani la dama a cavallo del Rione Verde per il Corteo storico : ... dovrà rievocare la bellezza, la grazia e la leggiadria di Madonna Rundanina, descritta dalla cronaca dei tempi come la bellissima rampolla della Famiglia dei Conti Rondanini di Via Pascoli, ...