Coppa Italia Serie C 2018-2019 | tutte le partite gratis su Eleven Sports

Toninelli : “Stop a sponsorizzazione Trenitalia-Coppa Italia un bel modo di iniziare” : "Questo si può chiamare un bel modo di iniziare", ha scritto su Twitter il ministro dopo lo stop alla sponsorizzazione. L'articolo Toninelli: “Stop a sponsorizzazione TrenItalia-Coppa Italia un bel modo di iniziare” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Toninelli : “Lo stop alla sponsorizzazione Trenitalia-Coppa Italia un bel modo di iniziare” : "Questo si può chiamare un bel modo di iniziare", ha scritto su Twitter il ministro dopo lo stop alla sponsorizzazione. L'articolo Toninelli: “Lo stop alla sponsorizzazione TrenItalia-Coppa Italia un bel modo di iniziare” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega A - Trenitalia chiede rescissione contratto come sponsor Coppa Italia : TrenItalia chiede la rescissione del contratto di sponsorizzazione della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana. Il neo ad di Fs Gianfranco Battisti e l’ad di TrenItalia Orazio Iacono ieri sera hanno incontrato il presidente della Lega calcio Serie A, Gaetano Micciche’ per comunicargli la decisione di rescindere il contatto triennale di circa 20 milioni di euro di sponsorizzazione per la Coppa Italia e la superCoppa Italiana ...

I nuovi vertici delle Ferrovie bloccano la sponsorizzazione della Coppa Italia : I nuovi vertici delle Ferrovie dello Stato hanno bloccato la sponsorizzazione della Coppa Italia. L'articolo I nuovi vertici delle Ferrovie bloccano la sponsorizzazione della Coppa Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tiro con l’Arco – Indoor Archery World Series - Roma sarà la prima tappa italiana della Coppa del Mondo indoor : La città eterna si appresta ad ospitare un altro evento internazionale e sarà la prima tappa italiana del nuovo circuito studiato da World Archery per la stagione invernale La Capitale sarà la tappa italiana dell’indoor Archery World Series, la nuova formula della Coppa del Mondo indoor. Si disputerà dal 14 al 16 dicembre 2018 alla Fiera di Roma con premi in denaro, classifica elite, amateur e partecipazione a squadre Sulla scia positiva ...

Coppa Italia - Foggia-Catania diretta Rai Sport - : ORE 20.45 Crotone-Giana, Foggia-Catania , su Rai Sport, e Salernitana-Rezzato. MARTEDì 7 ORE 20.30 Lecce-Feralpisalò.

Coppa Italia : Monopoli-Piacenza 6-4 dcr - foto - - Magazine Pragma : All.: Scienza. A disp.: 12 Saloni, 22 Galitelli; 3 Mercadante, 15 Antonacci. PIACENZA CALCIO 1919 , 4-3-3, : 1 Fumagalli; 16 Mulas, 6 Silva, 4 Pergreffi, 3 Cauz, 1'p.t.s. 24 Troiani, ; 8 Nicco, 34'...

Squalificati Coppa Italia - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Coppa Italia – Il giudice sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 luglio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) SOCIETA’ Ammenda di € 500,00 : alla Soc. MATELICA a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS, perché il proprio allenatore, benché squalificato ...

Coppa Italia 2019/ Le partite del secondo turno : COPPA ITALIA, tutti gli accoppiamenti del secondo turno ad eliminazione diretta. Entrano in gioco le squadre di B, in campo nel weekend di sabato 4 e domenica 5 agosto(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 04:50:00 GMT)

Coppa Italia 2018-2019 : giocato il primo turno - tutti i risultati e il tabellone. Out Alessandria - passano Monza e Vicenza : Oggi si è disputato il primo turno della Coppa Italia 2018-2019 a cui hanno partecipato formazioni di Serie C e D. Le 18 vincitrici si sono così qualificate al secondo turno dove entrano in tabellone anche le squadre di Serie B. Si gioca sempre su partita secca, le 8 teste di serie (Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan, Atalana, Fiorentina) entreranno in gioco soltanto agli ottavi di finale. Spicca la sconfitta dell’Alessandria che ...

Risultati Coppa Italia - dominio del Catania e passaggio del turno : bene anche Siena e Trapani : Risultati Coppa Italia – Si è concluso un turno molto importante valido per la Coppa Italia, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Colpo del Rezzano che ha vinto contro il Renate, bene anche la Viterbese che ha avuto la meglio del Rende. Super prestazione del Catania, dominio contro il Como , successo ai rigori per il Monopoli contro il Piacenza. Ok il Siena contro la Sicula Leonzio, supera il turno anche il ...

Coppa Italia - Catania-Como - 3-0 - : tris di Curiale! : CRONACA: PRIMO TEMPO Parte subito forte il Catania con Ciccio Lodi a svariare sulla trequarti di campo come ai tempi di Frosinone. Già dopo 5 minuti il numero 10 napoletano innesca Curiale che mette ...

RISULTATI Coppa Italia / Diretta gol live score : Catania e Trapani avanti - Carrarese eliminata! (1^ turno) : RISULTATI COPPA ITALIA, Diretta gol live score del primo turno: Catania, Trapani, Siena e Vicenza rispettano il pronostico e si qualificano, colpi esterni per il Rezzato e l'Imolese(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 22:16:00 GMT)

Coppa Italia - Catania-Como - 2-1 - : raddoppio di Rossetti! : CRONACA: PRIMO TEMPO Parte subito forte il Catania con Ciccio Lodi a svariare sulla trequarti di campo come ai tempi di Frosinone. Già dopo 5 minuti il numero 10 napoletano innesca Curiale che mette ...