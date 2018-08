ilfattoquotidiano

: Coop Roma, commesso malato “rimane senza colazione”: così non può prendere il suo farmaco. La replica: “Un equivoco” - fattoquotidiano : Coop Roma, commesso malato “rimane senza colazione”: così non può prendere il suo farmaco. La replica: “Un equivoco” - Cascavel47 : Coop Roma, commesso malato “rimane senza colazione”: così non può prendere il suo farmaco. La replica: “Un equivoco… - TutteLeNotizie : Coop Roma, commesso malato “rimane senza colazione”: così non può prendere il suo farmaco… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) A stomaco vuoto non puòil farmaco salvavita che è costretto ad assumere tutti i giorni. Ma quando chiede di poter cambiare i soldi per comprare la colazione al distributore automatico, gli viene risposto di no: una regola interna lo vieta. Succede nella Capitale all’IperEu2, dove lavora Stefano Maffuccio,appartenente alle categorie protette per la grave patologia di cui soffre. A denunciare l’episodio è Francesco Iacovone dell’esecutivo nazionale Cobas. “Quanto accaduto è gravissimo, altro che valorierativi – racconta al Fattoquotidiano.it – Stefano è rimasto vittima di un incidente da ragazzo, e da allora è a rischio epilessia e combatte contro lo spettro di un aneurisma“. Massimo Favilli, direttore soci e comunicazione dell’UniTirreno, spiega: “L’addetta del punto d’ascolto conosce superficialmente il ...