Contratti | statali e imprese | tradito il centrodestra

(Di venerdì 3 agosto 2018) Roma - Un testo, quello uscito dal consiglio dei ministri, rinnegato. Poi qualche modifica alla Camera da vendere alle categorie più colpite (lavoratori e aziende) come male minore rispetto alla temuta stangata per l'economia reale del Paese. Che però resta. Il decreto dignità, ieri al giro di boa parlamentare con il voto della Camera dei deputati, ha una forte impronta di sinistra. Tutto sommato prevedibile se il termine di paragone è la linea del M5S. Un po' meno per la Lega, visto che colpisce lee comprende una serie di misure indigeribili anche per una destra moderata.Il capitolo lavoro è lontanissimo da una visione liberale dell'economia. Si basa su un presupposto tipico della vecchia sinistra italiana, la certezza che il mercato del lavoro si possa manipolare grazie alla legge. La storia italiana, anche recente, insegna che a ogni stretta per via legislativa si ottengono ...