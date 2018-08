Conti pubblici - vertice di governo sulla legge di Bilancio che parte da 22 miliardi. Lo spread si allarga a 270 punti : I titoli di Stato italiani tornano nel mirino dei mercati. Il differenziale di rendimento (spread) tra i Btp e i Bund tedeschi venerdì mattina si è allargato a 267 punti , livello che non toccava dall’inizio di giugno e che fa temere nuove fiammate dopo quelle registrate nei giorni della formazione del governo Conte. Il tasso del decennale italiano è al 3,1%, nuovo massimo da giugno. Sale la pressione anche sui Btp a breve scadenza, con il ...

Riforma pensioni e LdB2019 : nuovo vertice su flessibilità - legge Fornero e Conti pubblici : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 2 agosto 2018 vedono prendere forma un super vertice governativo, durante il quale si discutera' dei nuovi provvedimenti di welfare e della Riforma previdenziale [VIDEO] attraverso il superamento della legge Fornero. Gli occhi dei lavoratori restano puntati sulle difficolta' d'intervento nel settore e sulle effettive opzioni di uscita che verranno inserite in legge di bilancio 2019. Nel frattempo dalla ...

Aumento dell'Iva e Conti pubblici. Un rebus senza soluzione? : ... la posizione del governo italiano sull'Europa e sull'immigrazione comincia a dare frutti politici, ma per contro inasprisce le relazioni con Bruxelles, Parigi e Berlino, proprio mentre l'economia ...

Conti pubblici - Istat : “Il Pil rallenta nel secondo trimestre. Cresce dello 0 - 2% e dell’1 - 1% su base annua” : Nel secondo trimestre del 2018 il Pil italiano è cresciuto dello 0,2% sul trimestre e dell’1,1% su base annua. Numeri che tracciano il quadro di un’economia in “rallentamento”, spiega l’Istat, poiché tra gennaio e marzo la crescita congiunturale era stata pari rispettivamente allo 0,3 e all’1,4 per cento. Nello stesso arco temporale, secondo Eurostat, la zona euro e della Ue-28 hanno fatto registrare un +0,3% ...

Tav o Tap - nord o sud - i dolori del giovane M5s di governo : ma per bloccare mancano i numeri in aula e nei Conti pubblici : Tav o Tap? Chi va giù dalla torre: il nord o il sud? I voti presi sulla promessa di bloccare la Torino-Lione o quelli incassati con l'impegno di campagna elettorale di abbandonare il progetto del gasdotto a Melendugno nel Salento? I vertici del M5s al governo hanno capito che dovranno scegliere: non potranno ottenere entrambi gli stop. E mentre sul Tap ormai da giorni cominciano a prendere contromisure per preparare l'elettorato a ...

Conti pubblici - Tria : non si supera il 3% deficit-Pil : Roma, 25 lug., askanews, - 'Non si supera il 3% del Pil'. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giovanni Tria rispondendo ad una interrogazione nel corso del question time alla Camera. 'Riaffermo che il governo intende svolgere la propria azione di riduzione del rapporto debito-pil e di ...

Google più forte della multa Ue : Conti in crescita grazie alla pubblicità : MILANO - La pubblicità via mobile e automatizzata è più forte della reprimenda europea con sanzione record: Google festeggia la pubblicazione dei dati finanziari e Alphabet, la sua holding, si mette ...

Conti pubblici - la Lega guarda a Sánchez : “Se ne frega dei limiti Ue”. Ma Madrid cresce il doppio e ha un debito basso : La Spagna del socialista Pedro Sánchez come modello da imitare perché “ha appena annunciato che se ne fregherà dei target di bilancio“. L’indicazione arriva dal deputato leghista Claudio Borghi, consigliere economico di Matteo Salvini, secondo cui la ricetta per spingere la crescita economica (“mettere benzina nel motore”) è semplicissima: basta “mettere in circolo denaro” facendo salire il deficit ben ...

Conti pubblici : Buscema (Corte conti) - no ulteriore crescita debito : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) – “Il quadro attuale della finanza pubblica italiana mostra non più praticabile il ricorso ad una ulteriore crescita del debito pubblico per assicurare i necessari livelli di servizi alla collettività”. E’ il monito lanciato. in una intervista all’Adnkronos, da Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti, che domani sarà a Palermo per presiedere l’adunanza per il giudizio di ...

Conti pubblici - migranti - Trattati : tutti i fronti aperti tra il governo e l'Europa : Ovviamente ci sono anche i Conti pubblici, mai citati, ma in cima alle preoccupazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria

Conti pubblici - migranti - Trattati : tutti i fronti aperti tra il governo e l’Europa : L’immigrazione è soltanto una, sicuramente la più vistosa, delle tante linee di fuoco aperte dal governo gialloverde con l’Unione europea. A elencarle ci ha pensato tre giorni fa Matteo Salvini, poco prima di volare a Mosca: oltre ai migranti, banche, politica agricola, sanzioni alla Russia. Ovviamente ci sono anche i Conti pubblici, mai citati, ma in cima alle preoccupazioni del ministro dell’Economia Giovanni Tria ...

