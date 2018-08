Conte : stop L.Mancino mai in discussione : 15.45 "L'abrogazione della legge Mancino non è prevista nel contratto di Governo e non è mai stata oggetto di alcuna discussione o confronto tra i membri del Governo". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook. Sono "sacrosanti gli strumenti legislativi che contrastano la propaganda e l'incitazione alla violenza e qualsiasi forma di discriminazione razziale,etnica e religiosa", scrive il premier.

Legge Mancino - scontro nel governo. Fontana 'Abroghiamola'. Salvini 'Sono d accordo'. Ma arriva lo stop di Di Maio e Conte : ROMA. Il ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana - già criticato per le sue affermazioni su coppie gay, famiglie arcobaleno e aborto - oggi decide di esternare contro Legge Mancino. Lo fa ...

"Tav non si farà" : Conte 'segue' M5s - ma dice sì alla Tap/ Ultime notizie caos Governo : Salvini contro lo stop : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop.

Lo stop di Conte all’Airbus voluto da Renzi : basta sprechi : L’Airbus A340 dell’epoca di Matteo Renzi viene cancellato dal servizio di Stato. Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, dopo l’annuncio del premier Giuseppe Conte, ne decretano la condanna a morte anche plasticamente convocando i giornalisti nell’Hangar di Fiumicino dove il gigantesco velivolo è in rimessaggio da mesi. Il vicepremier e il ministro salg...

Conte annuncia stop contratto Airbus voluto da Renzi - Di Maio : fine dell'Ancien Régime : "E' la fine dell'Ancien Regime. Questo aereo è il simbolo dell'arroganza di potere di Renzi e di tutti quelli che lo hanno sostenuto, che gli italiani hanno mandato a casa il 4 marzo". Così Luigi Di ...

