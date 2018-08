Conte e Macron | rivali in Niger Un imbarazzo internazionale

Libia - scontro Italia-Francia : Trump riaccende la sfida/ Asse Conte-Casa Bianca preoccupa Macron : Libia, scontro Italia-Francia: Trump riaccende la sfida, preoccupando l'Unione Europea in vista delle elezioni a Tripoli. Macron teme l'Asse Conte-Casa Bianca per gli affari francesi(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 10:13:00 GMT)

La via libica è in salita. Conte e Macron alla "guerra delle cabine di regia" : Giuseppe Conte, ritorno alla realtà. Il giorno dopo il "grande abbraccio" di Donald Trump, il premier italiano deve fare i conti con gli strascichi europei di quello che, in diverse cancellerie europee come a Bruxelles, è stato vissuto come un arruolamento dell'Italia nel fronte sovranista internazionale, che ha come grandi facitori il presidente Usa e il suo omologo russo, Vladimir Putin. "Certo, il viaggio del premier a ...

Conte alla Casa Bianca - il sì di Trump sulla Libia/ Il premier italiano porta via il posto a Macron : Conte-Trump alla Casa Bianca: clima disteso nell'incontro bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:17:00 GMT)

Usa-Ue - Trump best friend di Conte Chiude a Macron - freddo con Merkel Così Donald prova a scardinare l'Ue : Trump accoglie Conte a Washington come un grande amico: 'siamo entrambi outsider'. Duro invece con Macron, dialogante con Merkel. Ecco il piano di The Donald per scardinare l'Ue Segui su affaritaliani.it

Libia - il “patto” tra Trump e Conte per sfidare Macron : Tripoli diventa uno strumento di pressione sulla Francia : La questione libica ha occupato una parte importante del colloquio tra Donald Trump e Giuseppe Conte a Washington. Il primo ministro italiano ha spiegato come la Casa Bianca appoggi l’organizzazione di una conferenza internazionale sulla Libia, a Roma, il prossimo autunno. Trump si è detto “d’accordo sul fatto che l’Italia diventi un punto di riferimento in Europa e il principale interlocutore… per quanto riguarda soprattutto la Libia”, ha ...

Conte vola da Trump negli UsaPatto sulla Libia (anti-Macron) : Conte da Trump per un patto sulla Libia: "Cabina di regia comune Italia-Usa". Obiettivo: contrastare le mire geopolitiche del presidente francese Segui su affaritaliani.it

Conte & TRUMP/ Il piano per approfittare del fallimento di Macron e Merkel : L'Europa appare come un giocattolo rotto. Macron e Merkel sono in difficoltà e TRUMP intende dialogare con l'Italia. CONTE deve approfittarne. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 06:00:00 GMT)

Vertice Nato - alleati smentiscono Trump sulle spese/ Conte chiede lo sconto - Macron-Merkel vs Presidente Usa : Trump minaccia gli alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al Vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:22:00 GMT)

Un summit a Roma con gli Usa. Il piano di Conte sulla Libia per arginare l’influenza di Macron : Una conferenza sulla stabilizzazione politica della Libia da tenere nel prossimo autunno in Italia. Come quella di Parigi, ma più di quella di Parigi. L’annuncio è arrivato ieri da Giuseppe Conte al termine del vertice Nato di Bruxelles e l’obiettivo è certamente ambizioso: riunire attorno al tavolo una serie di attori dal peso specifico superiore ...

Conte - Macron? Difenderemo posizioni : ANSA, - ROMA, 12 LUG - Con il presidente francese Emmanuel Macron "non c'è alcuna acrimonia, alcuna particolare conflittualità, ma una chiara posizione da parte dell'Italia. Il rapporto è ottimo, però ...

