Concerti di Bryan Adams in Italia nel 2018 con due date a novembre | info biglietti in

(Di venerdì 3 agosto 2018) Idiinnelsono finalmente ufficiali. L'artista canadese è pronto per la calata nel nostro paese con due nuoveche terrà nel mese di.Gli appuntamenti con la sua musica sono previsti per il 23al Teatro Geox di Padova e il 24 al Pala George di Montichiari, in provincia di Brescia. Isono in prevendita su zedlive.com, fastickets.it e in tutti i punti vendita abilitati. I tagliandi d'ingresso sono anche disponibili presso le biglietterie dei teatri nei quali l'artista andrà a esibirsi. Tutti coloro che sceglieranno di accedere alla prevendita deiattraverso le piattaforme online potranno scegliere tra la consegna con Corriere Espresso oppure con ritiro sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta di acquisto ottenuta a seguito della transazione e un ...