: Scoppia rogo in ditta edile Pietrasanta, Comune: chiudete finestre #pietrasanta - MediasetTgcom24 : Scoppia rogo in ditta edile Pietrasanta, Comune: chiudete finestre #pietrasanta - TgrRaiToscana : Allarme a Pietrasanta (Lucca) per un incendio nel capannone di una ditta che tratta materiali edili dove sarebbero… - emanuelecarioti : RT @TgrRaiToscana: Allarme a Pietrasanta (Lucca) per un incendio nel capannone di una ditta che tratta materiali edili dove sarebbero prese… -

Dopo ore di paura l'incendio dell'magazzino edile diche ha tenuto col fiato sospeso anche parte della Versilia, "è statoed isolato dai vigili del fuoco". Così una nota del. "La situazione è sotto controllo",assicura il sindaco,Giovannetti. L'Arpat ha diffuso una nota in cui,dai primi esami chimici, esclude anomalie nell'aria.Secondo le autorità sono andati distrutti materiali plastici, vernici, legname,ma non solventi. Le cause sono in corso di accertamento.(Di venerdì 3 agosto 2018)