Come visualizzare password Wi-Fi

(Di venerdì 3 agosto 2018) A molti capita di dimenticare la chiave di accesso alla rete wireless domestica, soprattutto quando se ne dispongono molte per accedere ai vari account dei social network. Abbiamo deciso di creare questa guida con lo scopo di aiutarvi a capireladel Wi-Fi. L’articolo di oggi è dedicato soprattutto a tutte quelle persone che hanno acquistato un nuovo smartphone o un nuovo tablet e hanno bisogno di collegarsi alla rete domestica per effettuare la prima configurazione ma anche a chi ha bisogno di navigare con il nuovo laptop. Non perdiamo altro tempo e scopriamo insieme subitoprocedere! Indice dei contenutiWi-Fi dal routerWi-Fi da computerWi-Fi da smartphone e tablet Cosa fare se non si riesce a recuperare laWi-Fi dal router Il ...