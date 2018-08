Come sarà il Huawei Mate 20 Lite | le immagini

Decreto Dignità - gratta e vinci Come le sigarette : sarà obbligatoria la scritta “nuoce alla salute” : Su tutti i gratta e vinci sarà obbligatoria la scritta "nuoce alla salute", così come avviene con le sigarette. A prevederlo è un emendamento al Decreto Dignità approvato dalla Camera. I messaggi sui rischi del gioco d'azzardo dovranno occupare "almeno il 20% della superficie su entrambi i lati” dei tagliandi.Continua a leggere

MotoGP Brno - Marquez : «Sarà una gara Come le altre» : Brno - ' E' positivo iniziare questa seconda parte di stagione con questo distacco, ma non è ancora finita, i piloti Yamaha sembrano migliorare gara dopo gara, alcuni dicono che non sono un pericolo, ...

Sarajevo-Atalanta - Europea League 2018-2019 : orario d’inizio e Come vederla in tv : Serve una vittoria all’Atalanta per riuscire a proseguire il proprio cammino in Europa League: l’esordio non è stato dei migliori, ora in trasferta contro il Sarajevo servirà vincere per non rimpiangere il clamoroso 2-2 dell’andata. La squadra di Gasperini ha tutte le carte in regola per avanzare nella manifestazione Europea: bisognerà però non distrarsi come successo in quei 5′ da dimenticare al Mapei Stadium. Il fischio ...

La Nasa ha scelto Come saranno le nostre case su Marte : come sarà vivere su Marte? Negli ultimi anni la domanda è passata dall'essere la fissazione di scienziati e pochi visionari ad argomento di conversazione (quasi) comune. Ormai nessuno si stupisce quasi più del fatto che ci sia chi progetta razzi per futuri viaggi verso il pianeta rosso. Ed è notizia

Buon compleanno iPhone : com'era 10 anni fa - com'è e Come sarà : Pronti per una nuova avventura? Leggi anche L'iPhone 'economico' arriverà in ritardo App infette, 11 milioni di utenti spiati in tutto il mondo WhatsApp, ufficiali chiamate di gruppo. come funzionano ...

Caterina Balivo svela Come sarà Vieni da me : “E’ un talk show con…” : Vieni da me con Caterina Balivo: i dettagli del nuovo talk show di Rai 1 Caterina Balivo è ufficialmente pronta al suo grande ritorno sulla prima rete di Mamma Rai, con il talk Vieni da me. Nonostante la mora conduttrice sia ancora in vacanza, come mostrano le immagini che carica ogni giorno sui social, Caterina ha voluto far sapere ai suoi fan come sarà il suo nuovo programma, lasciandosi andare ad un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi ...

Marte - incontro ravvicinato con la Terra : sarà visibile e brillante Come non accadeva negli ultimi 15 anni : Marte torna a far parlare di sé. Dopo la scoperta, resa nota qualche settimana fa, del lago salato nel sottosuolo, possibile culla di vita e dopo aver aiutato la Luna nell’eclissi più lunga del secolo, il Pianeta rosso torna protagonista nell’ultima notte di luglio 2018. Questa sera Marte sarà vicino alla Terra come non accadeva da 15 anni: visibile già dal tramonto, raggiungerà una distanza di 57.590.630 chilometri dal nostro ...

Juventus - Allegri vago in conferenza stampa ad Atlanta : “quando finirà il mercato la squadra sarà competitiva Come sempre” : La Juventus ad Atlanta, Massimiliano Allegri parla di mercato: l’allenatore svicola dalle domande dirette su Higuain La Juventus è ad Atlanta dove nei prossimi gironi affronterà una selezione All Star della Mls. Mentre alla Continassa si è assistito al primo allenamento da bianconero di Cristiano Ronaldo, oltreoceano i bianconeri continuano la loro tournée. Massimiliano Allegri ha parlato alla conferenza stampa prima del match della ...

Ecco Come saranno i nuovi iPad : bordi sottili - Face Id e niente jack per le cuffie : (Foto: MacOtakara) La prossima generazione di iPad Pro potrebbe essere radicalmente diversa dalla precedente: lo sospettavamo fin da quando sono emerse le prime voci sull’arrivo della tecnologia Face ID a bordo dei gadget che saranno presentati entro la fine dell’anno, ma in queste ore un report di MacOtakara l’ha sostanzialmente confermato: l’abbandono dell’autenticazione tramite impronte digitali potrebbe generare ...

Xbox Scarlet - Come sarà la prossima console Microsoft? : ... a lungo rumoreggiato e molto atteso dalla community, anche se non dovesse essere il famoso reboot del gioco fantasy della ex Lionhead, è sicuro che sia un RPG a mondo aperto. Undead Labs continuerà ...

Clima - vite - cantina - mercato : Come sarà il Sangiovese del futuro? : Il Professor Attilio Scienza e il Professor Alberto Mattiacci, rispettivamente Presidente e Direttore di Sanguis Jovis, dall'alto della loro riconosciuta eccellenza in campo scientifico e didattico, ...

Come sarà l'estate 2018? L'oroscopo di agosto di Vincenzo Laganà : L'economia è ai massimi livelli, le contrattazioni d'affari assumono concretezza, proprio Come piace a te , segno forte, concreto e capace di superare qualsiasi difficoltà si presenti. Se sei in ...

Rai - accordo sulle nomine : Tria indica Salini Come ad. Foa sarà presidente : Il governo ha raggiunto l'accordo sulle nomine Rai. «In ottemperanza alle disposizioni di legge e di statuto e a completamento delle designazioni già effettuate dal Parlamento e...

Chi usa “Elon Musk” Come nome su Twitter sarà bloccato : Chi cambia il nome del proprio profilo Twitter – non verificato via SMS – in quello di “Elon Musk” sarà bloccato dal social network. Con questa soluzione Twitter confida di ridurre il numero di profili fasulli che affollano le conversazioni The post Chi usa “Elon Musk” come nome su Twitter sarà bloccato appeared first on Il Post.