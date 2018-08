calciomercato

: CM Scommesse: stessa giocata per PSG, Napoli, Lazio, Inter, Juve e Milan! - calcioepepe : CM Scommesse: stessa giocata per PSG, Napoli, Lazio, Inter, Juve e Milan! - serie_A_Italia_ : CM Scommesse: stessa giocata per PSG, Napoli, Lazio, Inter, Juve e Milan!: Sembra l'inizio del calcio post-estivo.… - PeppeCaruso_97 : @ciccarema L'accoppiata più sicura senza spendere tantissimo sarebbe Lafont-Audero, giocano in 2 squadre sempre tra… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Si parte da PSG-Monaco , la Supercoppa dei Campioni del Mondo. E' vero che c'è un titolo in palio ma non vedo come non grandinino i gol, anche perché per Neymar è previsto uno spezzone, Mbappè e ...