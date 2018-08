Clinton e Spielberg insieme per una nuova serie tv sulle donne

Hillary Clinton diventa produttrice tv : progetto con Steven Spielberg sul voto alle donne : Hillary Clinton Puniti dagli elettori, debuttano in tv. Dopo Barack Obama, tocca ad Hillary Clinton . L’ex Segretario di Stato Usa, sconfitta alle recenti Presidenziali da Donald Trump, collaborerà con il regista Steven Spielberg per la produzione di un progetto televisivo sul movimento delle suffragette americane. La Clinton , stando a quanto riporta la stampa anglofona, esordirà come produttrice esecutiva insieme alla società di Spielberg , ...

Hillary Clinton lavora a un progetto sul voto alle donne con Steven Spielberg : Hillary Clinton è pronta per una nuova avventura e dopo la politica abbraccerà la politica. L'ex First Lady, ex Segretario di Stato e candidata alle recenti Presidenziali USA del 2016 sconfitta da Donald Trump, produrrà una serie tv insieme alla Amblin Television società di produzione di Steven Spielberg. Hillary Clinton ha scelto il libro The Woman's Hour: The Great Fight To Win The Vote di Elaine Weiss per fare il suo esordio come ...