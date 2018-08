CLAUDIO SONA Non farà parte del cast del Grande Fratello Vip 3 | ecco le ragioni della

Uomini e Donne/ CLAUDIO SONA e la nuova vita dopo la rottura con Mario : novità e rumors (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Claudio Sona racconta com'è la sua vita dopo il programma e la rottura con Mario Serpa. novità, conferme e un'indiscrezione(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Mario Serpa contro CLAUDIO SONA : ‘Ci mettesse la faccia’ : Estate infuocata per i protagonisti dei primi due troni gay della storia di Uomini e donne. Dopo il botta e risposta tra Alessandro D’Amico e Alex Migliorini, beccato in discoteca a baciare l’ex del suo ex D’Amico, è la volta di altri due ex: Claudio Sona e Mario Serpa. La coppia, com’è noto, è scoppiata per la seconda volta e nelle ultime ore il corteggiatore romano ha tirato fuori gli artigli, gli stessi per cui si era ...

Uomini e donne - Mario Serpa contro CLAUDIO SONA : "Metta la faccia ogni tanto..." : Mario Serpa torna a tuonare contro Claudio Sona sui social. L'ex corteggiatore del primo trono gay di Uomini e donne ha dedicato una serie di Instagram Stories a Mario, il tronista con il quale si era fidanzato in tv (poi la rottura con clamorose polemiche, poi il ritorno di fiamma, quindi la nuova rottura). Mario Serpa conferma: 'con Claudio Sona è finita da qualche mese' prosegui la ...

Mario Serpa attacca CLAUDIO Sona/ “La prossima volta mettici la faccia e non rompermi i c*****ni” : Mario Serpa, sulle Instagram Stories, attacca l'ex fidanzato Claudio Sona: "mettici la faccia, invece che sguinzagliare i tuoi scagnozzi. Lasciatemi in pace o sgancio una bomba"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 01:01:00 GMT)

Uomini e Donne oggi - Gemma Galgani : messaggio speciale a CLAUDIO Sona : oggi Uomini e Donne, Gemma Galgani a Verona con Claudio Sona: il messaggio di ringraziamento Gemma Galgani è tornata a sorprendere i suoi fan con uno speciale messaggio. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha infatti lasciato un inaspettato commento sotto una delle ultime foto pubblicate da Claudio Sona. L’ex tronista del […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani: messaggio speciale a Claudio Sona proviene da Gossip e Tv.

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani incontra CLAUDIO SONA : boom di like su Instagram! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Da Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Nicola e Jara: ecco come procedono le storie d'amore nate quest'anno in studio(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:30:00 GMT)

Mario Serpa conferma la rottura con CLAUDIO SONA : ‘Single da qualche mese’ : “Sono tornato single da qualche mese e lo dico con molta serenità. Considero l’epilogo solo uno. Avrei preferito che a suo tempo non mi fossi voltato indietro per ridare una seconda possibilità”. Direttamente dalle pagine del magazine di Uomini e donne Mario Serpa parla per la prima volta della rottura (la seconda nel giro di un anno) con Claudio Sona. Il romano dunque fa intendere di essersi in qualche misura pentito di aver ...

Mario Serpa - Uomini e Donne/ “CLAUDIO Sona? Non gli darei la seconda possibilità!” - poi svela che… : Mario Serpa, Uomini e Donne, l'ex corteggiatore parla del suo ex fidanzato: “Claudio Sona? Non gli darei la seconda possibilità!”, poi svela il desiderio di diventare padre.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Uomini e Donne - Mario Serpa : "CLAUDIO Sona? Non avrei dovuto dargli una seconda possibilità" : L'opinionista del dating show si racconta, parlando per la prima volta della rottura con l'ex tronista.

Mario Serpa conferma : 'con CLAUDIO SONA è finita da qualche mese' : Claudio Sona e Mario Serpa, è di nuovo finita? Mario Serpa ha cancellato tutte le foto social con Claudio Sona. E' finita? Si vociferava da mesi, ma mai era arrivata l'ufficialità. Fino ad oggi. Mario Serpa ha confermato la nuova rottura con Claudio Sona, primo tronista dichiaratamente gay di Uomini e Donne.prosegui la letturaMario Serpa conferma: 'con Claudio Sona è finita da ...

Uomini e Donne - CLAUDIO SONA e Mario Serpa : storia finita per colpa della distanza? La reazione dell'ex corteggiatore : La notizia riguardante la nuova rottura tra Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne e primo tronista gay nella storia del programma condotto da Maria De Filippi, e Mario Serpa, il corteggiatore da lui scelto al termine del trono e opinionista del Trono Classico di quest'edizione, risale a pochi giorni fa.Seppur non inizialmente confermata ufficialmente da nessuno dei due, Claudio e Mario si sarebbero lasciati per la seconda volta nel ...

Uomini e Donne Gossip CLAUDIO SONA spiega la fine della storia con Mario Serpa che sbotta : Uomini e Donne Gossip, Claudio Sona al Padova Pride Village spiega la fine della storia con Mario Serpa che sbotta: “St…zate. Ma soprattutto state zitti” Claudio Sona, ospite al Padova Pride Village e fresco di nuovo look (capello biondo platinato), ha parlato della fine della love story con Mario Serpa. L’ex tronista di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne Gossip Claudio Sona spiega la fine della storia con Mario ...

CLAUDIO SONA svela perché si è lasciato/ Mario Serpa non ci sta : “State in silenzio invece di dire c*gate!” : Claudio Sona svela perché si è lasciato con Mario Serpa, l'opinionista di Uomini e Donne non ci sta e sbotta: “State in silenzio invece di dire c*gate!”.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:22:00 GMT)

“Ma sei tu?”. Uomini e Donne - scordatevi questo CLAUDIO SONA : cambiamento assurdo. Fan letteralmente impazziti : Nella vita, a un certo punto, tutti sentiamo l’esigenza di un cambiamento. E allora ecco che qualcuno pensa bene di iniziare da un piccolo gesto, come la rivoluzione del proprio look. Colpo di scena del tutto inaspettato, si potrebbe quasi pensare che Claudio Sona abbia battuto la testa da qualche parte. L’ex tronista di Uomini e Donne ne ha combinata un’altra delle sue. Dire che i fan sono rimasti tutti senza parole è davvero molto ...