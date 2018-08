Ciclismo su pista | Europei 2018 | azzurre sul podio! Battuta la Germania | è finale

Ciclismo su pista - Europei 2018 : ITALIA DA IMPAZZIRE! Gli azzurri piegano la Gran Bretagna nell'inseguimento a squadre! : Nell'ultimo chilometro e mezzo, tuttavia, i portacolori del Bel Paese hanno innestato il turbo , trascinati da un superlativo Ganna, campione del mondo in carica nell'inseguimento individuale. Il ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : ITALIA DA IMPAZZIRE! Gli azzurri piegano la Gran Bretagna nell’inseguimento a squadre! : Un’ITALIA da antologia sconfigge in semifinale i favoriti padroni di casa della Gran Bretagna ed approda in finale nell’inseguimento a squadre maschile agli Europei di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Glasgow (Scozia). Una vera impresa quella firmata da Filippo Ganna, Liam Bertazzo, Elia Viviani e Francesco Lamon, capaci di piegare il quartetto campione del mondo in carica (rispetto alla rassegna iridata di Apeldoorn, ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : azzurri da medaglia negli inseguimenti - Elia Viviani ci prova nello scratch : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Oggi al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno le prime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che proverà subito ad essere grande protagonista. I quartetti azzurri, dopo l’ottima qualificazione di ieri, punteranno alla finale negli inseguimenti a squadre, con il sogno della medaglia d’oro. Grande ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : le altre finali di giornata. Elia Viviani si testa nello scratch - punta al titolo Rachele Barbieri : Non solo gli inseguimenti a squadre, sia al maschile che al femminile, che saranno ovviamente il punto centrale di questa seconda giornata degli Europei di Ciclismo su pista al Sir Chris Hoy Velodrome, ma verranno assegnati anche altri quattro titoli, per un totale di dodici medaglie, equamente divisi tra maschile e femminile. Si partirà infatti con le qualifiche della velocità a squadre, che poi in serata vedrà anche il proprio epilogo. ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : è il giorno delle finali degli inseguimenti a squadre. Italia a caccia della doppia medaglia : Giornata già fondamentale per l’Italia del Ciclismo su pista agli Europei di Glasgow: al Sir Chris Hoy Velodrome, nella capitale della Scozia, si assegnano le prime medaglie per quanto riguarda la manifestazione iniziata ufficialmente ieri. Dopo i primi turni, che hanno visto le squadre azzurre protagoniste, è il momento delle semifinali e poi, subito dopo, delle finali in chiave inseguimento a squadre sia al maschile che al femminile. Al ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Italia davanti a tutti nell’inseguimento a squadre - domani c’è la Gran Bretagna in semifinale : Super risultato per la nazionale Italiana di Ciclismo su pista al maschile: agli Europei di Glasgow, nella giornata di apertura, gli azzurri hanno centrato una importante prima piazza nella qualificazione dell’inseguimento a squadre. Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Filippo Ganna ed Elia Viviani hanno stampato il miglior tempo con una prova eccezionale: 3’56?559 il crono da parte del trenino tricolore. Una gara eccezionale da parte del ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : le azzurre non tradiscono! Inseguimento a squadre in semifinale - 2° tempo in batteria : Buon inizio per l’Italia del Ciclismo su pista agli Europei di Glasgow. Nel Sir Chris Hoy Velodrome è iniziata la manifestazione continentale per quanto riguarda la nazionale tricolore con il quartetto di Inseguimento a squadre femminile impegnato nel primo turno: una più che discreta seconda piazza per Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Silvia Valsecchi che hanno chiuso con il parziale di 4’21?928. Il crono, andandolo a ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : azzurre in semifinale nell’inseguimento a squadre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Oggi al Sir Chris Hoy Velodrome si svolgeranno subito due gare fondamentali per l’Italia, le qualificazioni dell’inseguimento a squadre. Per i nostri quartetti l’obiettivo sarà quello di centrare le semifinali e bisognerà quindi subito dare il massimo per fare uno dei primi quattro tempi. Al femminile, l’Italia, campione ...

