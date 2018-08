Ciclismo su pista | Europei 2018 | amare medaglie di legno per Elia Viviani e Rachele

Ciclismo su pista - oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre. Argento per le azzurre : Glasgow - l'Italia ha conquistato la medaglia d'oro agli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow, in Scozia, nell'inseguimento a squadre. Trascinato da Elia Viviani il quartetto azzurro , composto da ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : le azzurre lottano - ma si arrendono alla Gran Bretagna. E’ argento nell’inseguimento a squadre : Medaglia d’argento per l’Italia nell’inseguimento a squadre femminile nel corso degli Europei di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Glasgow, in Scozia. Letizia Paternoster, Marta Cavalli, Elisa Balsamo e Silvia Valsecchi si sono arrese in finale alla Gran Bretagna, riuscendo tuttavia a rendere la vita difficile alle favoritissime padrone di casa. Il quartetto d’Oltremanica, composto da Elinor Barker, Laura Kenny, ...

Ciclismo su pista – Europei 2018 : Elia Viviani giù dal podio nello scratch : Medaglia di legno per Elia Viviani nella prova dello scratch agli Europei di Glasgow 2018 Dopo lo splendido oro nell’inseguimento a squadre maschile, Elia Viviani è tornato in sella alla sua bici per la prova di scratch maschile. L’azzurro, campione olimpico, non è riuscito a far bene in questi Europei di Glasgow 2018, accontentandosi della medaglia di legno. L’oro è andato all’ucraino Gladysh, seguito sul podio dal ...

Europei Ciclismo su pista Glasgow 2018 - Italia d'oro nell'inseguimento a squadre maschile. Donne d'argento : Rachele Barbieri quarta Nello scratch, Rachele Barbieri, campionessa del mondo nel 2017, è quarta: oro all'olandese Kirsten Wild, argento alla britannica Emily Kay e bronzo alla belga Jolien D'Hoore.

Ciclismo su pista - Europei 2018 : l’Italia femminile dell’inseguimento a squadre è d’argento : La Gran Bretagna si aggiudica l’oro nella finale dell’inseguimento a squadre, l’Italia è d’argento agli Europei di Glasgow 2018 Il Ciclismo su pista, nella specialità inseguimento a squadre, regala grandi emozioni allo sport italiano. Dopo l’oro del team maschile, capitanato da Elia Viviani, anche la squadra femminile si è giocata la finale agli Europei di Glasgow 2018. Contro la Gran Bretagna è stata una ...

Ciclismo su pista - FULMINE AZZURRO! Il quartetto maschile demolisce la Svizzera ed è CAMPIONE D’EUROPA! : Dominio totale dell’Italia nella finale dell’inseguimento a squadre maschile agli Europei di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Glasgow, in Scozia. Dopo il capolavoro della semifinale, dove erano riusciti ad eliminare addirittura i campioni del mondo della Gran Bretagna, gli azzurri hanno completato l’opera con un atto conclusivo mai in discussione, sconfiggendo nettamente la Svizzera e conquistando un oro ...

