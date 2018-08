Ciclismo | l’operazione è già alle spalle | Vincenzo Nibali oggi torna ad allenarsi

sportfair

(Di venerdì 3 agosto 2018) Il corridore della Bahrain Merida è pronto are sui rulli dopo l’intervento di vertebroplastica dello scorso martedì Il recupero diprosegue senza sosta, il corridore della Bahrain-Merida è pronto are già adnarsi dopo l’intervento di vertebroplastica subito lo scorso martedì, in seguito alla caduta che lo ha visto protagonista al Tour de France. Prima gli esercizi in vasca per riacquisire tonicità ed elasticità di movimento,il ritorno in bici, seppur sui rulli, con l’obiettivo di analizzare le prime reazioni ai pedali. Per glinamenti in strada, però, ci vorrà ancora un po’ di tempo, molto dipenderà drisposte chedarà nel corso degli esercizi a cui si sottoporrà nella giornata di: sarà questo un test fondamentale per stilare il programma che lo Squalo seguirà perre il prima ...