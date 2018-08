Ciclismo | Gianni Moscon fermato dalla Sky

Blastingnews

(Di venerdì 3 agosto 2018) Persi prospetta un finale di stagione da spettatore. Il corridore trentino non sara' più schierato dal Team Sky dopo la squalifica rimediata al Tour de France VIDEO finchè la Commissione disciplinare dell’Uci non avra' emesso un verdetto sul suo conto.stava disputando un ottimo Tour de France al fianco di Froome e Thomas, ma ha chiuso la sua corsa con un’espulsione al termine della quindicesima tappa. Il giovane corridore della Sky aveva assestato un colpo al collega Elie Gesbert nelle fasi iniziali di quella tappa e per questo i commissari di gara erano intervenuti per squalificarlo. La Sky aspetta le decisioni dell’Uci Il Team Sky VIDEO si era mostrato fin da subito molto duro nei confronti di, sia per questo episodio che per i precedenti in cui era gia' incappato il giovane corridore. Il trentino era infatti gia' stato sospeso lo ...