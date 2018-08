Blastingnews

: Ciclismo, Filippo Pozzato: ‘Brutto vedere la fine che stiamo facendo’ - AngeloFrezza : Ciclismo, Filippo Pozzato: ‘Brutto vedere la fine che stiamo facendo’ - filippo898 : RT @Eurosport_IT: European Championships, Day 1 Il nostro quartetto è fortissimo ??????? LIVE alle 19:30 su Eurosport 1 ed - flamminiog : RT @Eurosport_IT: European Championships, Day 1 Il nostro quartetto è fortissimo ??????? LIVE alle 19:30 su Eurosport 1 ed -

(Di venerdì 3 agosto 2018)non ha lasciato traccia in questa sua stagione 2018. Il corridore vicentino è attualmente impegnato in Cina nel Tour of Qinghai Lake, dove la sua squadra lo ha spedito di forza per cercare di averlo in buona condizione nel finale di stagione. Nonostante i risultati decisamente anonimi e il precedente annuncio dicarriera al termine di questa stagione,vorrebbe continuare ancora un anno con una squadra più grande. L’ex Campione d’Italia ha rilasciato una lunga intervista a Tuttobici in cui ha parlato anche dei progetti futuri e del sogno di creare una grande squadra italiana per riportare in alto il nostroverso i vent’anni diprofessionistico Dalla Cinaha parlato di sé, del suo futuro e delin generale, partendo da questa esperienza al Tour of Qinghai Lake a cui si è approcciato senza molta ...