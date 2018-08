Ciclismo | De las Cuevas morto suicida

Il Ciclismo malinconico di De las Cuevas : Lo sguardo malinconico ce lo aveva anche quando vinceva, non lo ha mai perso. Lo sguardo di chi sognava la boxe e gli toccò il ciclismo, ché era più forte sui pedali che con i guantoni. Lo sguardo di chi gli avevano detto che sarebbe stato tutto fantastico, ma fantastico non lo era, perché che ogni

Armand De Las Cuevas è morto/ Chi è il cronoman suicida : il mondo del Ciclismo in lutto : Armand De Las Cuevas è morto: chi è il cronoman suicida. Il mondo del ciclismo in lutto per la scomparsa dell'ex campione di Francia. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:57:00 GMT)

Europei Ciclismo su pista 2018 – Italia con il miglior tempo nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile [CLASSIFICA] : Italia maschile incontenibile nell’inseguimento a squadre: gli azzurri chiudono le qualifiche al primo posto! Sfida con la temibile Gran Bretagna per la lotta all’oro Ciclismo ad alta velocità sulla pista Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow (Scozia), per le qualificazioni di inseguimento a squadre degli Europei di Ciclismo su pista 2018. Dopo lo strepitoso risultato ottenuto dal quartetto femminile dell’Italia, con le ...

Europei Ciclismo su pista 2018 – Italia femminile 2ª nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre [CLASSIFICA] : L’Italia femminile chiude al secondo posto le qualificazioni nell’inseguimento a squadre: le azzurre, senza strafare, dimostrano di poter puntare alla medaglia d’oro Sfrecciano le bici sulla pista del Sir Chris Hoy Velodrome (Emirates Arena per ragioni di marketing) di Glasgow (Scozia), gli Europei di Ciclismo su pista 2018 entrano nel vivo. La serata all’insegna della velocità si apre con i quartetti nazionali femminili, ...

Glasgow città dello Sport ad agosto – Dal nuoto al Ciclismo : quante sfide Europee! Tutti gli appuntamenti sportivi del mese : Tante rassegne europee a Glasgow, la Serie A e i motori: Tutti gli appuntamenti Sportivi del mese di agosto E’ iniziato il mese più caldo dell’estate: ferie, bagni al mare, vacanze, ma anche tanto, tantissimo Sport, che non va mai in vacanza. Nel mese di agosto infatti saranno tantissimi gli appuntamenti che intratterranno Tutti gli appassionati del mondo Sportivo. Tante le rassegne europee, che si svolgeranno a Glasgow nei ...

Ciclismo su pista - sono tre gli sprinter ascolani convocati per gli Europei di Glasgow : ... 16 prove complessive tra Europei, Mondiali e Coppe del Mondo, . Tre gli azzurri selezionati per le "specialità veloci" , Team Sprint, Sprint, Keirin, Km. da Fermo, e tutti del vivaio piceno del ...

Chris Froome : “Un grande giorno per il Ciclismo - mi lascio alle spalle 9 mesi duri. Non ho fatto nulla di male” : Chris Froome ha ricevuto la notizia dell’assoluzione per la non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna (poi vinta). Il britannico, che ha conquistato gli ultimi tre Tour de France e il recente Giro d’Italia, si è lasciato alle spalle questa brutta vicenda dopo 10 mesi di botta e risposta tra il suo Team Sky e il Tribunale Antidoping che oggi ha optato per l’assoluzione del ciclista. Il ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : una crescita mostruosa per Elia Viviani. Il Tricolore è un anticipo verso gli Europei di Glasgow : 6 agosto 2017, ad Herning si corre la prima vera edizione dei Campionati Europei di Ciclismo, dedicata ai professionisti: chi vince si porta a casa la maglia continentale. L’Italia c’è, con Davide Cassani che prepara una squadra perfetta per il percorso danese (prevalentemente pianeggiante): il treno è eccezionale, Elia Viviani si gioca la volata con Alexander Kristoff e viene sconfitto per pochissimi centimetri al fotofinish dallo ...

Albo d’oro Campionati italiani Ciclismo : Elia Viviani entra nella speciale classifica - sfiorato il quarto sigillo per Visconti : La prima edizione dei Campionati italiani di ciclismo fu disputata nel 1885, con Giuseppe Loretz primo vincitore in assoluto. Il più titolato è Costantino (Costante) Girardengo, con 9 successi consecutivi dal 1913 al 1925 (tra il 1915 e il 1918 non si sono disputati a causa della Prima Guerra Mondiale). Tantissime leggende del ciclismo italiano possono vantarsi di aver indossato più di una volta la maglia tricolore: Gino Bartali e Fausto Coppi ...

Il Ciclismo a sostegno dell’ambiente : speciale maglia del Team Sky per appoggiare la lotta all’inquinamento plastico degli oceani : Chris Froome, il 33enne campione di ciclismo del Team Sky, fresco vincitore del Giro d’Italia e della Vuelta di Spagna, indosserà una speciale divisa al prossimo Tour de France. Froome e compagni indosseranno delle maglie che sosterranno la campagna Ocean Rescue allo scopo di contribuire a sensibilizzare le persone sulla lotta all’inquinamento degli oceani. Le divise, che presentano un’orca sul retro, sono state create utilizzando esclusivamente ...