Cibo a domicilio | Foodora vende attività in Italia | Francia | Olanda e Australia

ilfattoquotidiano

: RT @notiveri: #Foodora lascerà l’#Italia: Il servizio di consegne di cibo a domicilio ha annunciato che la divisione italiana è in vendita,… - mata_vira : RT @notiveri: #Foodora lascerà l’#Italia: Il servizio di consegne di cibo a domicilio ha annunciato che la divisione italiana è in vendita,… - AvvMennillo : #Foodora lascerà l’#Italia: Il servizio di consegne di cibo a domicilio ha annunciato che la divisione italiana è i… - notiveri : #Foodora lascerà l’#Italia: Il servizio di consegne di cibo a domicilio ha annunciato che la divisione italiana è i… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) La società delle consegne di pasti alascia l’, la, l’e l’. Lo ha comunicato la capogruppo Delivery Hero, che possiede il marchio. L’obiettivo è di puntare su mercati in maggiore crescita. La società, che ha sede a Berlino, si concentrerà maggiormente sul mercato tedesco, dove aumenterà gli investimenti per battere il rivale olandese takeaway.com. “La strategia di Delivery Hero è quella di operare in modo economicamente efficiente, con focus su crescita e posizione di leadership in tutti i mercati in cui opera. Inquesto obiettivo è ora difficile da raggiungere con investimenti ragionevoli”, ha spiegato Emanuel Pallua, il co-fondatore dell’azienda. A fine giugno l’amministratore delegato di, Gianluca Cocco, aveva affermato che il gruppo stava “continuando a investire in, un Paese che ha grandi ...