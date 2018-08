Chievo | nuovi deferimenti per il club e per il presidente Campedelli | coinvolti anche

sportfair

(Di venerdì 3 agosto 2018) Ilgialloblu e il suosono stati deferiti dalla Procura federale della Figc al Tribunale Nazionale La Procura federale della Figc ha nuovamente deferito al Tribunale federale nazionale ile ilLucaper il processo bis sulle presunte plusvalenze fittizie. Nel primo procedimento era stata dichiarata l’improcedibilità dele dei suoi dirigenti, con la restituzione degli atti alla procura federale, per la mancata audizione dinonostante la sua richiesta esplicita. Il numero uno delveneto doveva essere ascoltato nei giorni scorsi, ma ha mandato un certificato medico per giustificare la sua assenza. Ilè deferito per responsabilità diretta e oggettiva. Iriguardanogli altri dirigenti Piero e Giuseppe, Michele e Antonio Cordioli. (ADNKRONOS)L'articolo...