Chiara Bordi | prima miss ‘bionica’ a Miss Italia | ‘La vita va avanti anche senza gamba’

: CHIARA BORDI, UNA MISS ABILE ! - _Ilpopolonews : CHIARA BORDI, UNA MISS ABILE ! - ItaliaNotizieV : Chiara Bordi: "Ho odiato la vita, volevo morire. Oggi la mia protesi è un accessorio di stile. Miss Italia? Ho… - infoitcultura : Chiara Bordi, la ragazza con la protesi alla gamba sinistra iscritta a Miss Italia -

(Di venerdì 3 agosto 2018) “Non sogno di diventare una modella, né di vincere; il mio obiettivo è dimostrare a tutti cheuna gamba lava“.deve ancora compiere diciotto anni, è bella come il sole, viene da Tarquinia ed è pronta per partecipare alle fasi finali di. Segni particolari? Un incidente in motorino del 2013 le ha portato via quasi tutta la gamba sinistra e quindi lei sfilerà a Milano, sede della finale, con una protesi (“Mi piacciono quelle eccentriche“, dice lei che ora viene definita ‘bionica’ proprio per questo). Il suo intento è uno solo: “Dare coraggio a chi si trova nella mia stessa situazione”, dice lei., una‘bionica’ aLa giovanissima, che non ha ancora compiuto nemmeno 18 anni, ha raccontato a Spy di aver capito di aver fatto la scelta giusta ...