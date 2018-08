Chiara Bordi A Miss Italia con una protesi | “Non voglio vincere | ma dimostrare che si

Bebe Vio : « Chiara Bordi a Miss Italia? Il pezzo che ci manca è la nostra forza» : ... l'associazione creata dalla mia famiglia che ha come obiettivo la promozione dello sport paralimpico e che raccoglie fondi per acquistare le protesi per i bambini amputati desiderosi di fare sport. ...

Chi è Chiara Bordi - la ragazza con la protesi alla gamba che vuole Miss Italia : Ha una protesi modulabile dal ginocchio in giù, dopo aver perso buona parte della gamba sinistra in seguito ad un incidente stradale avvenuto cinque anni fa e adesso vuol partecipare al concorso Miss ...

Chiara Bordi - a Miss Italia con la protesi : Chiara Bordi, bellissima 17enne di Tarquinia, sarà una delle aspiranti a Miss Italia, il prossimo settembre. 175 cm di altezza, lunghi capelli neri, occhi da cerbiatta, Chiara ha tutti i numeri giusti per aspirare al titolo. E qualcosa in più, che ha attirato su di lei l’attenzione dei media: una protesi alla gamba, che le è stata amputata per un brutto incidente in motorino che le è quasi costato la vita nel 2013, a soli 12 anni. Chiara, ...