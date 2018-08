Chi ti ritrovi al volante della station wagon? La spaventosa scoperta di questa famiglia

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 agosto 2018) Non è la prima volta che gli orsi si introducono in automobili lasciate aperte e magari con del cibo all’interno nelle zone che costeggiano i parchi statunitensi ma la notizia desta sempre grande curiosità. In Colorado, un orso si è introdotto in unaalla ricerca di cibo. ha devastato l’internovettura e poi si è appisolato, tanto che i ranger hanno dovuto aprire la portiera dell’auto con un verricello. Quando si è risvegliato si è dato alla fuga nei boschi. L'articolo Chi tial? Ladi(che ha lasciato il cibo nell’auto) proviene da Il Fatto Quotidiano.