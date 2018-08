Chelsea | Sarri | ' Il City? Lavorano insieme da due anni | noi da due settimane'

Milan - Higuain : “La Juve ha scelto così. Chelsea? Mi voleva solo Sarri”. Caldara : “Dimostrerò il mio valore” : Milan- Giornata di presentazione ufficiali per Gonzalo Higuain e Mattia Caldara in maglia rossonera. Higuain è apparso sereno e carico per l’inizio della nuova avventura. Stesso discorso per Caldara: parentesi bianconera già alle spalle, e massima concentrazione per il nuovo percorso in maglia Milan. Higuain “Voglio ringraziare la società Milan per il grande sforzo per […] L'articolo Milan, Higuain: “La Juve ha scelto ...

Sarri conquista Londra : al Chelsea tutti pazzi per il tecnico : Amore a prima vista. Giocatori, commentatori, tifosi. In amore anche Marina Granovskaia, la zarina, potente braccio destro di Roman Abramovich che al momento di presentare il nuovo tecnico del Chelsea ...

Probabili formazioni / Arsenal Chelsea : dubbio in porta per Sarri. Quote e ultime notizie live (ICC 2018) : Probabili formazioni Arsenal Chelsea: Quote e le ultime novità live sui titolari chiamati in campo questa sera a Dublino in occasione dell'amichevole per la International champions cup 2018.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 13:52:00 GMT)

Calciomercato Chelsea - Sarri blocca la cessione di Kanté : I migliori club europei, a cominciare dal Paris Saint Germain, hanno messo gli occhi su N’Golo Kanté, centrocampista francese poco appariscente, ma di grande sostanza. Per questo Maurizio Sarri ha avvertito Roman Abramovich che il calciatore è uno dei pezzi chiave del nuovo progetto al Chelsea ed il club londinese si appresta a portare il suo ingaggio al livello dei migliori giocatori d’Europa, fino a superare quello di Eden ...

Inter - per Vecino Champions a rischio. E Sarri lo vuole al Chelsea : Matias Vecino, 26 anni, centrocampista dell'Inter. Ansa Matias Vecino è nel mirino del Chelsea. Secondo le indiscrezioni di SkySports britannico, Maurizio Sarri ha chiesto alla dirigenza dei Blues di ...

Chelsea - Sarri pensa a Kovacic - : In attesa di novità sul fronte Rugani, il Chelsea sta pensando a come rinforzarsi in altre reparti, in particolare a centrocampo. Secondo il Daily Mail, i Blues sarebbero sulle tracce di Kovacic, ...

Mercato - Higuain più Chelsea che Milan. Sarri vuole anche Caldara : ROMA - Higuain è in vendita. Lo ha comunicato oggi ufficialmente la dirigenza della Juve al fratello-agente del Pipita. Dove finirà l'argentino per ora resta un rebus. anche perché lui non ha alcuna ...

David Luiz : 'Sarri mi piace - voglio restare al Chelsea' : LONDRA - ' Sono tornato per rimanere. Quando ho deciso di tornare qui era per vincere la Premier e fare di nuovo qualcosa col Chelsea, per cui sono felicissimo qui '. David Luiz non ha alcuna ...

Calciomercato - Sarri prova a trattenere i big del Chelsea ma “servono motivazioni” : Maurizio Sarri ha parlato di Calciomercato, un argomento che non gli piace particolarmente, il tecnico preferisce il lavoro sul campo alle ‘chiacchiere’ estive “I giocatori forti li vogliamo trattenere, ma non a tutti i costi. Il giocatore forte deve restare con le giuste motivazioni, proveremo a convincerli, alle nostre condizioni”. Maurizio Sarri, nuovo allenatore del Chelsea, risponde così ai cronisti a precisa ...

Chelsea - Sarri : 'Trattenere Hazard - Wiliam e Courtois? Non a tutti i costi' : Maurizio Sarri , manager del Chelsea , parla a Sky Sport dopo la vittoria ai rigori sull'Inter: 'E' un lavoro parziale, i ragazzi che sono a disposizione che non sono forse la maggioranza, dei 12 giocatori al mondiale ne sono arrivati 3-4, stanno ...

Inter - serve ‘rigore’ : sconfitta dal dischetto contro il Chelsea - la squadra di Sarri più convincente [FOTO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

DIRETTA/ Inter Chelsea streaming video e tv : primo test per Sarri. Orario - probabili formazioni e quote : DIRETTA Inter Chelsea, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita di Nizza, sfida di lusso che è valida per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:52:00 GMT)

Milan - Leonardo scatenato : chiesto un altro calciatore al Chelsea di Sarri - i dettagli : Milan, Leonardo alle prese con diverse piste da vagliare per rafforzare la rosa di mister Gennaro Gattuso: l’ultima porta in casa Chelsea Milan, Leonardo si sta muovendo in maniera concitata sul mercato, per rafforzare una rosa già competitiva. Lo scambio Bonucci-Caldara sembra decollare definitivamente, ma il neo dirigente sta lavorando anche con il Chelsea per diversi nomi della rosa di Sarri. Noto l’interesse per il costoso ...