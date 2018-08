Chelsea | Morata cambia numero per i suoi figli | il club rimborsa i tifosi

Chelsea - Morata cambia il numero di maglia per i suoi gemelli : L'attaccante del Chelsea , che la scorsa stagione ha portato sulla schiena il 9 , ha optato per il 29, il giorno della nascita dei suoi due gemelli , Alessandro e Leonardo , venuti al mondo proprio il ...

Milan tagliato fuori - proposta shock del Chelsea alla Juventus : 55 milioni più Morata per Higuain e Rugani : Offerta irrifiutabile quella fatta pervenire dal Chelsea alla Juventus: 55 milioni più Morata per la coppia Higuain-Rugani, il Milan resta a guardare Con il ritorno di Higuain in Italia sembrava prevedibile un’accelerata per il suo passaggio al Milan, ma nella notte arrivano notizie poco rassicuranti per i tifosi rossoneri. Dopo giorni di silenzio, il Chelsea si sarebbe deciso a fare la sua mossa per regalare a Sarri due suoi ...