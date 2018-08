Che cosa sono le Storie arrivate su YouTube

Grillo sCherza su Salvini : "Qui ci sono i migranti in spiaggia : fai qualcosa" : Beppe Grillo fa lo show in spiaggia scherzando su Matteo Salvini . Il fondatore del Movimento 5 Stelle , in grande spolvero, si diverte su un litorale della Sardegna inscenando un divertente ...

“Che figura!”. Ida e Riccardo in love dopo Temptation Island. Ma qualcosa non torna : Per Ida Platano e Riccardo Guarnieri l’esperienza a Temptation Island è finita prima del previsto. E al contrario di altre coppie, è finita bene, con un falò anticipato richiesto da lui che all’inizio ha fatto tremare i fan, ma poi si è concluso con un lungo abbraccio e dichiarazioni forti da parte di entrambi. I due, insieme da 7 mesi, si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne da dove, dopo vari alti e bassi, sono ...

Che cosa succede nello Stretto di Hormuz? : Le Guardie della Rivoluzione, i pasdaran iraniani al servizio della Guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, si starebbero preparando a un’esercitazione militare nel Golfo Persico. Secondo fonti ufficiali americane menzionate dall’emittente CNN, questo potrebbe accadere già nei prossimi giorni. Da m

Una cosa Che ridefinisce completamente il concetto di “cinema all’aperto” : Per promuovere "Mission: Impossible Fallout" è stata organizzata una proiezione su una famosa rupe norvegese The post Una cosa che ridefinisce completamente il concetto di “cinema all’aperto” appeared first on Il Post.

"Reddito di cittadinanza. Cosa bisogna fare" : l'annuncio Che fa discutere : Una rivista di annunci romana presenta l'indennità da 780 euro come di "prossima iniziativa". Ma la legge è ancora in alto...

"Reddito di cittadinanza. Cosa bisogna fare" : l'annuncio (di lavoro) Che fa discutere : Una rivista di annunci romana presenta l'indennità da 780 euro come "la prossima iniziativa del governo". Ma la legge è...

“Aurora in quel letto di ospedale”. MiChelle Hunziker choc : ne parla ora. Cosa è successo alla figlia : La vita dei vip non è tutta rosa e fiori. Specie quella di Aurora Ramazzotti: oggi la vediamo sbarazzina e sorridente, ma il suo percorso di vita non è mai stato lineare. Già da piccolina: vivere il divorzio dei genitori non è stato per nulla facile. Eros e Michelle Hunziker si sono detti addio quando lei era poco più che piccolina e i rapporti, tra i genitori, erano tutt’altro che rosei fino a qualche anno fa. Adesso, invece, sia Eros ...

ATP Washington – Benoit Paire va fuori di testa! Tre racChette rotte : il francese spacca qualsiasi cosa [VIDEO] : Sceneggiata clamorosa di Benoit Paire nel corso dell’ATP di Washington: il francese perde la testa, spacca 3 racchette e perde anche la partita Ci risiamo! Benoit Paire è ancora protagonista di una sceneggiata clamorsa che con il tennis non c’entra proprio nulla. Il tennista francese, dal carattere abbastanza fumantino, ha deciso di dare spettacolo nel corso dell’ATP di Washington, quando durante il match con Baghdatis le ...

La figlia di Asia Argento rompe il silenzio dopo aver imbrattato il bus : "Non ditemi Che ho fatto una cosa strana" : La figlia di Asia Argento e Morgan l'ha fatta grossa e ora prova a chiedere scusa. Per chi se lo fosse perso, la ragazzina ha imbrattato un pullman dell'Atac, ha pubblicato sui social il fattaccio e ...

Che cosa fare se il Mac non si accende più : I computer Mac OS X non sono esenti da inconvenienti o cattivi funzionamenti: al pari degli omologhi Windows, possono essere

Troye Sivan e Ariana Grande : la versione con i bambini del video di “Dance To This”è la cosa più dolce Che vedrai oggi : Aww The post Troye Sivan e Ariana Grande: la versione con i bambini del video di “Dance To This”è la cosa più dolce che vedrai oggi appeared first on News Mtv Italia.

Mercato ha a Che fare con qualcosa di preoccupante e sconosciuto : Jamie Dimon , presidente e amministratore delegato di JP Morgan Chase è tra gli esperti di finanza più ottimisti per quanto riguarda il futuro dell'economia Usa, vista come nel pieno di una sua espansione da record storico. Ma contemporaneamente sottolinea come quella che stiamo vivendo sia una fase estremamente rischiosa. Le preoccupazioni di ...

Daisy Osakue - Che cosa non torna sul razzismo dietro l'aggressione all'atleta azzurra : i due precedenti : Si fa sempre più debole l'ipotesi che dietro il lancio delle uova che ha ferito a Moncalieri Daisy Osakue ci sia un movente razzista. Le persone che l'hanno aggredita ieri sera viaggiavano a bordo di ...

Emma Marrone risponde ad un fan Che l’ha criticata. Ecco cosa è successo! : Un altro caso fastidioso su Instagram per Emma Marrone Il follower della cantante la accusata di non avere rispetto, lei ha risposto di non meritarsi questo genere di trattamento Dopo il caso della moka che bolle sui fornelli sporchi, un altro caso fastidioso su Instagram per Emma Marrone: stavolta, la cantante salentina è stata oggetto di un post di critica pubblico, firmato dal suo fan Marco, in cui Emma veniva ripresa per una sua presunta ...