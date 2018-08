C' è un nesso tra il fermo dell' ex ministro egiziano in Italia e la verità su Regeni?

Caso Uva - i giudici d’appello : “Non si può sostenere nesso causale tra condotta imputati e morte” : “Non si può individuare con assoluta certezza” che cosa abbia scatenato lo stress che, insieme ad altre concause, avrebbe provocato la morte di Giuseppe Uva, già affetto da una grave patologia cardiaca, di cui né lo stesso operaio né gli imputati erano a conoscenza. E per questo motivo non si può sostenere la sussistenza del “nesso causale” tra le condotte degli imputati e la morte dell’operaio. Così i giudici della prima ...

La Cassazione conferma : "Non c'è nesso tra vaccini e autismo" : Lo hanno già detto varie volte i medici, ora lo ribadisce la Cassazione: non c'è alcun nesso tra l'autismo e i vaccini. Nel caso specifico la Corte ha respinto la richiesta di indennizzo, avanzata dal padre di un ragazzo con disturbi autistici, per presunti danni derivanti da vaccini. "Non è configurabile un nesso causale" tra la malattia e la vaccinazione, spiega la Corte. Il genitore del ragazzo sosteneva che la patologia del figlio fosse ...

Cassazione : tra autismo e vaccini non c'è alcun "nesso causale" : La Cassazione smentisce ancora una volta che esista un legame tra autismo e vaccinazione. I giudici della Corte hanno infatti respinto una richiesta di indennizzo, avanzata dal padre di un ragazzo con disturbi autistici, per presunti danni derivanti da vaccini."Non è configurabile", osserva la Corte, un "nesso causale" tra la malattia e la vaccinazione. I giudici di 'Palazzaccio' hanno così rigettato il ricorso del genitore, il ...

Roma - via Aldrovandi riaperta al traffico dopo i lavori : ma l'asfalto resta sconnesso : In via Aldrovandi i lavori non hanno risolto il problema. l'asfalto accanto ai binari è ancora malmesso. La zona, dove in passato si sono verificati diversi incidenti con il tram, resta pericolosa. I ...

Sexy incontro a 3 in hotel - ma le amiche colombiane gli sottraggono 23.000 euro dal pc connesso : VICENZA - E' una storia con i contorni ancora incerti quella che si è conclusa la scorsa notte con l'arrivo della Polizia in un hotel nella zona di Vicenza Est. A chiedere l'intevento del 113, poco ...

Whatsapp : un nuovo bug annesso al backup della chat prosciuga il traffico dati : Whatsapp è alle prese con un nuovo problema, stavolta più grave del classico bug o della classica truffa dei finti buoni regalo. Nello specifico, è possibile riscontrare un problema con il backup delle conversazioni in quanto quest'ultimo non salva solo gli ultimi messaggi, ma ogni volta ripete il salvataggio per intero, incluse le chat già presenti nel backup. Questo, ovviamente, comporta un maggior consumo di dati, per chi ha l'abbonamento ...

C’è un nesso tra il forte stress e le malattie autoimmuni? : Una ricerca condotta su un milione di persone ha trovato nuovi indizi consistenti The post C’è un nesso tra il forte stress e le malattie autoimmuni? appeared first on Il Post.

Noemi Carrozza/ Aperta un’inchiesta per omicidio stradale : colpa dell’asfalto sconnesso? : Noemi Carrozza, Aperta un’inchiesta per omicidio stradale: colpa dell’asfalto sconnesso? La procura sta cercando di capire se la ragazza si sarebbe potuta salvare(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:27:00 GMT)