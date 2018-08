C' è qualcosa di nuovo in rete | anzi d' antico | scrittori e critici

ilgiornale

(Di venerdì 3 agosto 2018) Apparentemente la letteratura insembra morta: tempo fa dedicai sul Giornale un lungo pezzo critico sui blog letterari che una volta andavano per la maggiore, da Carmilla a Nazione Indiana al Primo Amore, e che ora sono diventati la patria dello sbadiglio. Li leggi, e sono rimasti fermi a dieci anni fa. Ma è davvero tutto così piatto? È davvero tutto morto? In realtà per niente,ci sono blog interessantissimi e, per chi ama leggere bene, sono molto più utili dicome Alfonso Berardinelli (per dirne uno), che dichiarano fieramente di non leggere più rom(ma allora cosa criticate? Le lavatrici?).Questi blog bellissimi sono quasi tutti dI laureati in lettere (la maggior parte con tanto di dottorato), ignorati dalla carta stampata e che quindi vivono per lo più insegnando dove capita, e che si occupano di libri con competenza e solo per passione, cioè non prendono un ...