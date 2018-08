C' è l' ok dei medici | Daisy Osakue parteciperà agli Europei

Corsa dei medici per aiutare Salvatore - il ragazzo che nessuno sa come operare : Decine di risposte all’appello del 19enne che cerca un mago del bisturi. L’intervento del governatore veneto Zaia

“L’ho fatto perché non dormiva”. Muore a 8 mesi : la scoperta choc dei medici : Dovrà scontare quindici anni di carcere una giovane mamma serba. Si chiama Tanja Lakic Mahud ed è stata condannato da un tribunale di Belgrado per aver somministrato una dose di metadone alla figlioletta di otto mesi per farla dormire. Una dose così massiccia che ha provocato un’overdose mortale alla piccola. Questa è stata la giustificazione della donna: non riusciva in alcun modo a far smettere di piangere la bambina così, ...

Corsa dei medici per aiutare Salvatore - il ragazzo che nessuno sa come operare : Decine di risposte all’appello del 19enne che cerca un mago del bisturi. L’intervento del governatore veneto Zaia

Ordine dei medici di Napoli e provincia : “Status di pubblico ufficiale per i medici” : Status di pubblico ufficiale per i Medici, approda alla Camera la proposta di legge per combattere gli atti di violenza sui camici bianchi. Silvestro Scotti: «Quando la politica e le istituzioni lavorano assieme si possono raggiungere grandi risultati. Questo è l’impegno dell’Ordine dei Medici di Napoli». «Abbiamo raggiunto un risultato importante, dopo le infinite battaglie portate avanti per accendere un faro sul tema della violenza nei ...

Salute - tattoo e camice bianco : i pazienti non diffidano dei medici tatuati : Basta una passaggiata in spiaggia per vedere giovani e non sfoggiare almeno un tatuaggio, ma che succede se una sirena o un tribale spuntano dal camice bianco? La passione per i tatuaggi (e per il piercing) – un po’ a sorpresa – non rischia di minare la fiducia del paziente. E’ quanto emerge da uno studio americano pubblicato online su ‘Emergency medicine Journal’. La ricerca ha coinvolto 7 medici attivi nel ...

MotoGp – Infortunio Morbidelli : arriva l’ok dei medici al Sachsenring : Franco Morbidelli supera le visite mediche dopo la frattura alla mano: al Sachsenring arriva l’ok dei medici Franco Morbidelli ritrova il sorriso dopo due settimane tra dubbi e dolore: il giovane pilota della Marc Vds è stato protagonista di una brutta caduta durante le prove libere del Gp d’Olanda, che gli è costata veramente cara. Il giovane pilota italiano, campione del mondo in carica di Moto2, aveva riportato una frattura ...

“Martina non ce l’ha fatta”. Aveva solo 13 anni : poi il sorprendente annuncio dei medici e della famiglia. La sua storia ha toccato l’Italia intera : Purtroppo la notizia che tutti non volevano leggere è arrivata: Martina Bologna non ce l’ha fatta. La ragazzina di 13 anni trascinata in mare da un’onda mentre prendeva il sole con la zia e la cugina è deceduta. I sanitari Avevano avviato le procedure per dichiarare la sua morte cerebrale, ma le cure dei medici e le preghiere dei familiari non sono bastate, scrive PalermoToday. Martina Aveva appena sostenuto gli esami di terza media ...

MotoGp – Infortunio Morbidelli : Franco vola al Sachsenring - ma serve l’ok dei medici : Franco Morbidelli al Sachsenring in attesa dell’ok dei medici per correre il Gp di Germania Franco Morbidelli potrebbe presto ritrovare il sorriso: dopo il brutto Infortunio procuratosi durante le libere del Gp d’Olanda, sul circuito di Assen, sembra che il giovane pilota italiano potrà tornare in sella alla sua moto per la gara del Sachsenring. La settimana del Gp di Germania inizia col sorriso per Morbidelli: il pilota vola ...

Primario arrestato a Milano : l'Ordine dei medici chiede i danni a Norberto Confalonieri : Si costituirà parte civile al processo a carico dell'ex responsabile del Cto-Pini, accusato di aver ricevuto denaro in cambio di presunte sponsorizzazioni di protesi

“Cosa ha infilato nel pene”. 13enne distrutto dal dolore - la scoperta choc dei medici. Quando il ragazzo arriva in ospedale - il personale non riesce a credere ai propri occhi. Lo ha fatto davvero : “Che vuoi fare, sono ragazzi”, quante volte lo abbiamo detto per giustificare le “gesta” dei nostri figli anche quelle che non avevano alcun senso? Ecco. Allora dovete sentire questa storia che è avvenuta in Cina. Un ragazzo di 13 anni di nome Duoduo – lo riporta il Daily Mail– era curioso di fare questa cosa e l’ha fatta. Senza ovviamente pensare alle disastrose conseguenze. Cosa ha fatto di male? Ha infilato il cavo Usb del cellulare ...

Sesso dell’orrore : vogliono godere a sfinimento ma il ‘giochino’ finisce in tragedia. Uno dei due arriva in ospedale “così” sotto gli occhi sconvolti di medici e infermieri : In guerra e in amore, tutto è concesso. Beh, fino a un certo punto però… Specie dopo una certa età, quando il corpo non risponde più come quello di un ventenne. Perché questa premessa? Per prepararvi alla storia che vi stiamo per raccontare. Una storia d’amore? No. O meglio, non solo. Perché questa è più che altro una storia di Sesso estremo. È successo a Padova qualche giorno fa e i due protagonisti lussuriosi della vicenda hanno ...

Thailandia - le rassicurazioni dei medici : “i ragazzi e l’allenatore stanno bene - non hanno febbre o infezioni gravi” : I medici thailandesi hanno visitato i dodici giovani e il loro allenatore rimasti intrappolati nella grotta, sottolineando come non abbiano febbre o infezioni Le condizioni mentali di tutti i ragazzi usciti dalla grotta da domenica e il loro allenatore “sono molto buone, così come le loro condizioni di salute in generale, non hanno febbre o infezioni gravi, solo tre di loro hanno infezioni polmonari di minore entità”, hanno ...

Thailandia - medici : le condizioni dei ragazzi e dell’allenatore sono “molto buone” : Le condizioni fisiche e mentali dei ragazzi e dell’allenatore, tutti usciti sani e salvi dalla grotta in Thailandia, “sono molto buone, così come le loro condizioni di salute in generale, non hanno febbre o infezioni gravi, solo tre di loro hanno infezioni polmonari di minore entità“: lo hanno reso noto i medici dell’ospedale in cui sono stati ricoverati per essere sottoposti a esami e ricevere cure. I 12 ragazzi, di età ...

Cara ministra Grillo - bene sui vaccini - ora indaghi sui ‘sindacati’ dei medici : Sono molto contento che nel nuovo Consiglio dei ministri ci sia sulla sedia di ministro della Salute una giovane medico con cui spero di poter parlare in modo più diretto. Ho la fortuna di averla conosciuta in tempi non sospetti. Giulia Grillo da giovane eletta prese il treno per venir ad ascoltare, nel mio studio di Milano, le mie idee sulla sanità ed in particolare di History health. Per ringraziarla della disponibilità mi recai alla Camera a ...