Catania | fermato e rilasciato ex ministro egiziano | “Polizia ha rifiutato di rivelare le

Egitto : ex ministro governo Morsi fermato a Catania : Mohamed Mahsoob, l'ex ministro egiziano degli Affari parlamentari nel governo di Mohamed Morsi , è stato fermato dalla polizia ieri al suo arrivo all'aeroporto di Catania perché ricercato in Egitto . Lo ...

Catania - “piazza ordigno in ospedale per vendicarsi del licenziamento” : fermato : Voleva vendicarsi del suo licenziamento dall’ospedale Garibaldi Centro di Catania: per questo Alessandro Ferrari ha piazzato all’interno della clinica un ordigno incendiario costruito artigianalmente. Con questa accusa la Polizia di Stato ha fermato l’uomo di 47 anni. Il congegno, composto da 17 flaconi di plastica contenenti benzina, era stato collegato a un timer e doveva scoppiare nella notte tra l’8 ed il 9 luglio scorso, ma non ...