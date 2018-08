Casini | l' uomo che cade sempre seduto

ilgiornale

: #Berlusconi FINIrà tra i CASINI più neri....così facendo! Nonno #Silvio è stanco e vuole pensare solo a #LaRoba di… - SebastianoPapa1 : #Berlusconi FINIrà tra i CASINI più neri....così facendo! Nonno #Silvio è stanco e vuole pensare solo a #LaRoba di… - morganalafatica : @SerglocSergio @BorioniStef @siceid @DavideSilvestr6 @ConteZero76 @nannaenik @IlmioManifesto @CarloSantaroni… - morganalafatica : @BorioniStef @siceid @DavideSilvestr6 @ConteZero76 @nannaenik @IlmioManifesto @CarloSantaroni @SerglocSergio… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Cambiano i governi, finisce una repubblica e ne inizia un'altra, ma una cosa resta fissa: Pier Ferdinandosu qualche poltrona. C'è chiin piedi, l'ex leader dell'Udc invece. Seguendolo, tra l'altro, si scoprono le infinite articolazioni della macchina pubblica nazionale e internazionale, la quale comporta presidenze, segreterie generali e altre poltrone da occupare. Alzi la mano chi sapeva dell'esistenza dell'"Uip", l'Unione internazionale dei parlamenti, con sede a Ginevra?Ebbene, con voto bipartisan il Parlamento italiano ha eletto per l'appunto Pier Ferdinando"presidente dell'Interparlamentare italiana", organismo bicamerale che aderisce all'Uip.ha incassato la nomina senza grandi emozioni, del resto è un veterano di poltrone ben più prestigiose, macon il garbo che lo contraddistingue: "Ringrazio i colleghi che mi hanno affidato la responsabilità di presiedere l'Interparlamentare italiana. Lavorerò con spirito bipartisan come richiedono i principi di questa organizzazione per rappresentare l'Italia nella sede dei Parlamenti mondiali".