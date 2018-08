Carceri |  Bonafede | stop benefici per chi ha commesso reati gravi

agi

(Di venerdì 3 agosto 2018) Con Lo schema di decreto legislativo sull'ordinamento penitenziario approvato ieri in via preliminare dal Consiglio dei ministri "abbiamo bloccato l'allargamento diconcessi anche a chi ha". Lo scrive su Facebook il Guardasigilli Alfonso Bonafede. Il nuovo decreto, invece, aggiunge il ministro, prevede "la semplificazione delle procedure per l'accesso alle misure alternative, ma solo per chi se lo merita".